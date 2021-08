Pearson komplettiert den Kader der Seawolves-Basketballer

Rostock - Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves hat die Personalplanungen für die kommende Saison in der ProA abgeschlossen. Als letzten Neuzugang präsentierten die Mecklenburger am Donnerstag den 1,96 Meter großen Forward Nijal Pearson. Der 23 Jahre alte US-Amerikaner spielte zuletzt für Lahti Basketball in Finnland.

„Nijal hat einen starken Zug zum Korb, kann gut rebounden und verfügt über einen soliden Dreipunktewurf“, sagte Seawolves-Trainer Christian Held über den Zugang, der direkt in das Trainingslager der Rostocker reisen wird, um dort zum Team zu stoßen. Die Korbjäger aus der Hansestadt starten am 17. September mit einem Auswärtsspiel bei Rasta Vechta in die Saison. Das erste Heimspiel folgt am 2. Oktober gegen die Tigers Tübingen.