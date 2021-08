Unfall mit zwei Motorrädern im Wartburgkreis: Frau verletzt

Eisenach/Förtha - Eine 46-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntagmittag bei regennasser Fahrbahn ins Rutschen gekommen und schwer verletzt worden. Ihr herumschlitterndes Gefährt krachte in das Motorrad eines 56-Jährigen, mit dem sie gemeinsam unterwegs war. Er stürzte und wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Frau stürzte in einer Linkskurve auf der Bundesstraße 84 zwischen Eisenach und Förtha (Wartburgkreis). Sie rutschte unter der Leitplanke hindurch, kam in der Böschung zum Liegen und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde kurzzeitig voll gesperrt.