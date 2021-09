Volkstheater Rostock in neue Spielzeit gestartet

Das Volkstheater Rostock ist am Abend beleuchtet.

Rostock - Mit einem großen Fest auf dem Theatervorplatz ist das Volkstheater Rostock am Sonntag in die Spielzeit 2021/22 gestartet. Dabei zeigte sich Intendant Ralph Reichel sehr erfreut über die vielen Besucher, die sich von Mittag an Informationen über die neue Spielzeit verschaffen wollten und für gute Stimmung sorgten.

Auf dem Platz waren auch viele Familien mit Kinder zu sehen. „Die Stimmung schließt sich an die Zeit im August an, als wir in der Halle 207 mit dem Musical und der Operette ausverkaufte Vorstellungen hatten“, sagte Reichel.

„Wir nehmen das natürlich als ein positives Zeichen für die kommende Spielzeit“, fügte er hinzu. Allerdings zeigten sich nach wie vor die Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Kartenverkauf und der Einlass gestalteten sich weiter schwierig. Auch hätten immer noch viele Menschen Angst vor zu vielen Begegnungen. „Gleichzeitig gibt es eine große Zahl von Besuchern, die sich auf Theater freuen.“

Wegen der Unsicherheiten bei den Vorgaben der Corona-Verordnung sei kein Abo-Verkauf möglich. Zunächst könne deshalb im Großen Haus nur knapp die Hälfte der Plätze verkauft werden. Auch werde die tatsächliche Zahl der Besucher immer schwanken, je nachdem, ob sich mehrköpfige Familien oder Einzelpersonen anmelden. Aktuell könne das Theater mit der Regelung gut leben. „Erst wenn im nächsten Jahr die Abstände so bleiben, werden wir in Schwierigkeiten kommen“, sagte Reichel.