Ein Bus transportiert die Passagiere eines Flugzeugs, das von der ukrainischen Regierung für die Evakuierung aus der chinesischen Stadt Wuhan gechartert wurde, in das medizinische Zentrum Novi Sanzhary. Die Passagiere, darunter über 45 Ukrainer und eine Reihe ausländischer Personen, müssen sich nach der Landung in einer 14-tägige Quarantäne begeben. Foto: ---/ukrin/dpa

Im ukrainischen Poltawa soll eine Quarantäne-Station für Heimkerer aus der vom Coronavirus-geplagten Stadt Wuhan untergebracht werden.

Poltawa (dpa/dt) l Begleitet von Ausschreitungen sind Dutzende Ukrainer aus der chinesischen Stadt Wuhan am Donnerstagabend in einer Quarantänestation in der Zentralukraine angekommen. Auf der Fahrt dorthin wurden mehrere Scheiben der Busse eingeworfen, wie auf Kameraufnahmen zu sehen ist. Die Polizei musste für den Konvoi eine brennende Barrikade räumen. Neun Polizisten und ein Zivilist hätten danach ärztliche Hilfe benötigt. Über den Grad der Verletzungen machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Hunderte Menschen hatten gegen die Rückkehr aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 demonstriert. Sie waren teilweise mit Eisenstangen bewaffnet. Es flogen Steine. Mehrere Hundert Polizisten waren im Einsatz, um die Lage zu beruhigen. Anwohner hatten eine Verbindungsstraße zu der Quarantänestation blockiert.

Wie die ARD-Korrespondenz in Moskau am Freitagmorgen via Twitter mitteilt, soll nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes eine gefälschte E-Mail Anlass der Demonstrationen sein. Demnach wären fake news über bereits Erkrankte unter den Heimkehrern verbreitet worden sein. "Der Richtigstellung durch das Gesundheitsministerium habe niemand geglaubt", zitiert ARD Moskau den Geheimdienst.

Videos Ausschreitungen in Poltawa

Die Quarantänestation befindet sich in einem Sanatorium der ukrainischen Nationalgarde in der Ortschaft Nowi Sanschary knapp 300 Kilometer östlich von Kiew. Die China-Rückkehrer kamen dort am Abend an. Das Gelände war komplett abgeriegelt.

Die Ukrainer waren zuvor neben anderen Staatsangehörigen mit einem Charterflug aus Wuhan ausgeflogen worden. An Bord befanden sich 45 Ukrainer und 27 Angehörige anderer Staaten. Alle Passagiere müssen in den nächsten zwei Wochen in dem Sanatorium bleiben. In der Ukraine wurde bisher keine Sars-CoV-2-Infektion gemeldet.