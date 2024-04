verlockend wirkt dieser Tage das frische Grün, das allerorten sprießt. Und nein, ich meine damit nicht die Töpfe mit Cannabis, die mutmaßlich jetzt auf dem einen oder anderen Balkon beispielsweise in Stadtfeld, in der Neustadt oder in Salbke ganz offiziell ihren Platz gefunden haben. Nein, es geht tatsächlich um das frische Grün an den Bäumen.

Einmal mehr fällt auf, welch schöne Grünzüge Magdeburg unter anderem entlang der Schrote, der Elbe und in den Glacisanlagen hat. Leider aber auch die Gewissheit: Das wird nicht ewig halten. Wenn wir Glück haben, bleiben die kommenden Monate ausreichend feucht und die Natur zeigt sich weiterhin von ihrer freundlichen Seite. Wenn wir Pech haben, fällt der Regen nicht mehr so ergiebig und wir haben bald nicht viel mehr als ein welkes Magdeburg. Der April hat bislang etwas mehr als 80 Prozent des Regensolls erreicht.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Ausgehen in Magdeburg

Oper: „Die Hochzeit des Figaro“ wird am 27.4. um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9 gegeben. Weitere Vorstellungen sind für den 5. Mai um 18 Uhr, den 19. Mai um 16 Uhr und für den 25. Mai um 19.30 Uhr geplant.

Weitere Tipps für die Freizeit in Magdeburg diesen Sonnabend

„The Lord of the Dance“ ist wieder auf Tournee. Die Show beginnt am Sonnabend, 27. April, um 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.