Bei einem Feuer in einem algerischen Krankenhaus sind mindestens acht Neugeborene ums Leben gekommen. Symbolfoto: Daniel Bockwoldt/dpa

Algier (dpa) l Bei einem Feuer in einem algerischen Krankenhaus sind mindestens acht Neugeborene ums Leben gekommen. Der Brand brach am frühen Dienstagmorgen auf der Entbindungsstation einer Klinik in der Region Oued Souf im Osten des nordafrikanischen Landes aus, wie der algerische Zivilschutz mitteilte.

Drei Babys seien an ihren Brandverletzungen gestorben, fünf erstickt, hieß es weiter. 76 Menschen wurden demnach gerettet, darunter elf Säuglinge und 37 Frauen. Die Brandursache war zunächst unklar. Erst im vergangenen Jahr war dasselbe Krankenhaus bei einem Feuer stark beschädigt worden.