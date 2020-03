Ein vietnamesisches Bildungsvideo liefert dank Youtube und "TikTok" das inoffizielle Titellied zur Corona-Epidemie.

Magdeburg l Während südkoreanische Musik seit einigen Jahren dank K-Pop weltweite Erfolge feiert, könnte sich Vietnam mithilfe der Corona-Epidemie international Gehör verschaffen. Denn das Lied, das die dortige Regierung veröffentlicht hat, entwickelt sich zum inoffiziellen Titelsong für den Kampf gegen die neue Infektionskrankheit - und zu einer nützlichen Anleitung für gängige Hygiene-Grundlagen.

Der Corona-TikTok-Tanz

Das Video mit dem übersetzten Titel "neidisches Coronavirus" ist eine Zusammenarbeit zwischen dem vietnamesischen Gesundheitsinstitut sowie den Musikern Khac Hung, Min und Erik. Es mahnt Zuschauer über Cartoonfiguren zu Wachsamkeit auf, um zu verhindern, dass sich der Coronavirus zu weit verbreitet - auch über die Hygienetipps, die aktuell noch am besten vor einer Infektion zu schützen scheinen: Gründlich die Hände waschen, nicht das Gesicht berühren, öffentliche Plätze meiden, etc.

Das alles rät es in einer sehr eingängigen Pop-Melodie, die das Lied schon weit über Vietnams Grenzen getragen hat. Die Top-Kommentare unter diesem und anderen Videos des Kanals sind in erster Linie englisch. Dazu trug auch der Komiker John Oliver bei, der den Song in seiner Sendung "Last Week Tonight" zeigte - zusammen mit der zugehörigen Choreografie.

Denn auf Plattformen wie "TikTok" haben Jugendliche angefangen, Videos zu posten, in denen sie zum Lied tanzen. Der Ablauf, den die App-Nutzer selbst entwickelt haben, ist sogar noch nützlicher als das offizielle Musikvideo: Wer die Choreografie beherrscht, kennt auch alle Bewegungen, um seine Hände blitzblank zu kriegen.

Die Lage in Vietnam

Nach dem aktuellen Stand hat Vietnam die Ausbreitung von Covid-19 wohl schnell unter Kontrolle bekommen. Die 16 bestätigten Infizierten haben sich wieder erholt, kurz nachdem das Musikvideo erschien. Wie sich der Coronavirus unterdessen im Rest der Welt verbreitet, können Sie im Live-Ticker der Volksstimme nachverfolgen. Dort wird Alles zur Corona-Virus-Ausbreitung zusammengefasst.