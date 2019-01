Eine Frau ist am Sonntagnachmittag in Celle betrunken mit dem Auto zur Polizei gefahren, um ihre Handtasche als gestohlen zu melden. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

Eine 48-Jährige wurde nach dem Aufgeben einer Anzeige betrunken am Steuer erwischt, doch der Führerschein konnte nicht abgenommen werden.

Jennifer Lorbeer ist seit 2016 Multimedia-Redakteurin und hat vorher bei der Volksstimme volontiert. Vor ihrer Zeit in Magdeburg studierte sie in Jena Germanistik und hat unter anderem bei einem lokalen Fernsehsender gearbeitet. jennifer.lorbeer@volksstimme.de ›

Celle l Eine Frau ist am Sonntagnachmittag betrunken mit dem Auto zur Polizei gefahren, um ihre Handtasche als gestohlen zu melden, weil sie diese nicht mehr finden konnte. Wie die Polizeiinspektion Celle mitteilte, fiel den Beamten während der Aufnahme der Anzeige eine deutliche "Alkoholfahne" auf. Die Frau wiederum behauptete, dass sie nicht mit dem Auto erschienen sei.

Eine halbe Stunde später fiel eine Polizisten im Streifenwagen der PKW Seat auf, der kurz zuvor noch vor der Dienststelle in Celle geparkt hatte. Weil am Steuer zudem die 48-Jährige saß, wollten die Beamten den Wagen anhalten. Die Fahrerin bemerkte allerdings weder das optische Anhaltesignal des Polizeiwagens hinter ihr noch das Blaulicht. Sogar auf das Martinshorn reagierte die Frau nicht. Einige Straßen darauf hielt die Frau schließlich an.

Die 48-Jährige erreichte beim Atemalkoholtest über 1,1 Promille. Daraufhin konnten die Beamten jedoch nicht den Führerschein einbehalten, sondern stellten fest, dass die Frau gar keinen Führerschein mehr besaß. Wie sich herausstellte, hatte sie ihre Fahrerlaubnis bereits vor mehreren Jahren eingebüßt.