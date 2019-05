Die Staatsanwaltschaft Leipzig konnte die Identität der Frau klären, die bei dem schweren Busunglück bei Leipzig ums Leben gekommen ist.

Leipzig (dpa) l Bei der Frau, die bei dem schweren Busunglück bei Leipzig am Sonntagabend ums Leben kam, handelt es sich um eine 63 Jahre alte Italienerin aus Trento. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig am Mittwoch mitteilte, war sie gemeinsam mit ihrer 24 Jahre alten Tochter und deren 25-jährigen Freund auf dem Weg nach München. Insgesamt saßen 75 Menschen im Fernbus, der für das Unternehmen Flixbus von Berlin nach München unterwegs war.

Die 63-Jährige starb noch am Unfallort auf der Autobahn 9. Ihre Tochter und deren Freund wurden verletzt. Ein Fernbus war an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt von der mittleren Fahrspur nach rechts abgekommen und an der Böschung auf die Seite gekippt. Eine Leitplanke bohrte sich durch die Windschutzscheibe. Wo die Frau im Bus saß, konnte der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht sagen.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt gegen den 59 Jahre alten Busfahrer wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Der Schwerverletzte sei auch am Mittwoch noch nicht vernehmungsfähig gewesen, hieß es von der Staatsanwaltschaft.