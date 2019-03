Der Kläger Gustl Mollath unterhält sich vor Prozessbeginn mit den anwesenden Journalisten. Mollath fordert in dem Prozess rund 1,8 Millionen Euro vom Freistaat Bayern, für seine ungerechtfertigte Unterbringung in der Psychiatrie. Foto: Peter Kneffel/dpa

Der Prozess um die Entschädigung für Justizopfer Gustl Mollath beginnt in München. Der 62-Jährige klagt über seine Gesundheit.

München (dpa) l Justizopfer Gustl Mollath wacht nach eigenen Angaben noch heute regelmäßig schweißgebadet auf. "Ich habe siebeneinhalb Jahre nicht richtig geschlafen", sagte der 62-Jährige am Mittwoch vor Beginn seines Zivilprozesses um Entschädigung am Landgericht München I. Jahrelang sei er jede Nacht im Stundentakt geweckt worden – und das habe Folgen bis heute. "Ich träume jede Nacht und wache jede Nacht schweißgebadet auf."

Das wohl bekannteste Justizopfer Deutschlands fordert 1,8 Millionen Euro Schadenersatz vom Freistaat Bayern für mehr als sieben Jahre unrechtmäßiger Unterbringung in der Psychiatrie. Das Justizministerium hatte Mollath außergerichtlich 170.000 Euro geboten, doch das reichte Mollath nicht.

Mollath war 2006 nach einem Prozess wegen angeblicher Gewalt gegen seine Ehefrau in die Psychiatrie eingewiesen worden – zu Unrecht, wie sich Jahre später in einem Wiederaufnahmeverfahren herausstellte. 2747 Tage hatte er in der Psychiatrie verbracht.

"Es ist heute der internationale Tag des Glücks. Ich hoffe, dass das Glück mir hold ist", sagte Mollath vor Prozessbeginn. "Ich hoffe immer auf das Gute, rechne aus Erfahrung aber mit dem Schlimmsten."