Blick auf das Skelett eines Tyrannosaurus Rex. Das Exponat namens Tristan Otto wird am 27. Januar abgebaut und ein Jahr in Kopenhagen (Dänemark) zu sehen sein. Foto: Jordan Raza/dpa

Rund 25.000 Besucher kamen in das Berliner Naturkundemuseum, um das Dino-Skelett "Tristan Otto" ein vorerst letztes Mal zu sehen.

Berlin (dpa/bb) l Das Skelett des Tyrannosaurus rex soll demnächst im Naturkundemuseum Kopenhagen gezeigt werden. In etwa einem bis eineinhalb Jahren soll Tristan Otto voraussichtlich nach Berlin zurückkommen. Bei freiem Eintritt reihten sich Besucher am späten Freitagabend und am Wochenende in Schlangen, die teils bis zur nächsten Straßenecke reichten.

50 Prozent mehr Besucher

Seit der Ankunft des T. rex im Dezember 2015 zählte das Museum nach eigenen Angaben etwa drei Millionen Besucher – ein Plus von 50 Prozent im Vergleich zur Zeit vor Tristan Otto.

Tristan Otto gilt mit 170 Original-Knochen (von mehr als 300) als besonders gut erhalten. Die zwei privaten Eigentümer benannten das Skelett nach ihren Söhnen und stellten es dem Museum kostenlos zur Verfügung.