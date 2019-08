World of Warcraft

World of Warcraft wurde am 23. November 2004 von Blizzard Entertainment unter anderem in den USA veröffentlicht. Es feiert 2019 seinen 15. Geburtstag. In Europa erschien das MMORPG am 11. Februar 2005. In WoW tauchen Spieler in die riesige Welt von Azeroth ein, in der sie sich einer von zwei Fraktionen anschließen können, die sich in einem anhaltenden Konflikt befinden. Auf der einen Seite ist die Allianz, mit den Rassen der Menschen, Zwerge, Gnome und Nachtelfen. Der Gegenspieler der Allianz ist die Horde mit Orcs, Tauren, Trollen und Untoten.

In der Originalfassung liegt die Maximalstufe, die ein Charakter erreichen kann, bei Level 60. Bereits das Erreichen dieser Maximalstufe kann mehrere Tage Spielzeit in Anspruch nehmen. Im sogenannte "Endgame" muss der Spieler mit anderen kooperieren, zum Beispiel um den Elementarlord Ragnaros oder den Schwarzen Drachen Nefarian zu bezwingen.

Fast 15 Jahre nach der Veröffentlichung von World of Warcraft kann das Entwicklerteam von Blizzard Entertainment auf eine lange Gaming-Geschichte zurückblicken. Insgesamt sieben Erweiterungen (Addons) wurden veröffentlicht, wobei es sich bei "Battle for Azeroth" um das aktuellste Addon handelt, das am 14. August 2018 erschien. Millionen Menschen weltweit haben sich schon in die Welt von Azeroth gewagt. 2009 schaffte es das MMORPG in das Guinness-Buch der Weltrekorde als beliebtestes Spiel seiner Branche. Im Jahr 2010 war WoW mit mehr als 12 Millionen Abonnenten auf seinem Höhepunkt. Seitdem gingen die Abonnenten-Zahlen zurück. Die letzten offiziell bekannten Zahlen stammen aus dem Jahr 2015 und beziffern 5,5 Millionen Abonnenten.