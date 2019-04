Die 18-jährige Tangermünderin Laura Müller liebt den Sänger Michael Wendler. Vox begleitet das Paar in ihrem Alltag in den USA.

Tangermünde/Cape Coral l Die Eltern trennen sich nach 30 Jahren, der Vater bringt eine neue Frau mit nach Hause. Alles schon hundertmal gesehen. Doch wenn der Wendler seine 28 Jahre jüngere neue Freundin Laura Müller vorstellt - definitiv ein Fall für das Fernsehen. Bei "Goodbye Deutschland" auf Vox wird Wendlers protzig-peinlicher Alltag begleitet und es dauert nicht lange bis der Zuschauer sich fragt: Wer ist die Tochter, wer die Freundin? Namensschilder wären hilfreich gewesen - aber Freundin Laura Müller löste das Problem auf ihre eigene Art.

Im Fokus der Sendung steht der 17. Geburtstag von Wendlers Tochter Adeline. Diese wünschte sich von ihrem Vater einen Jetski-Ausflug, der jedoch wortwörtlich ins Wasser fiel. Schade. Dafür bekam sie jedoch von ihrer Stiefmutter in spe Partnerpullover geschenkt, welche die Aufschriften "Blondie" und "Brownie" tragen. Beste Freundinnen für immer und noch länger. Oder bis eine von beiden im nächsten Dschungelcamp alle schmutzigen Details rauskramt. In jedem Fall kann man sich anhand dieser Pullover immerhin merken, wer hier eigentlich wer ist. Zumindest bis zur nächsten Werbepause.

Nochmal Vater werden oder heiraten? Nicht allzu abwegig für Wendler, der wohl immer noch ein wenig verwirrt darüber ist, ob er sich gerade in der Vater- oder Liebhaberrrolle befindet. Die Rolle des Erklärbären nimmt er in beiden Fällen nur zu gerne an. Seine Laura möchte er in jedem Falle vor "schlechten Erfahrungen" schützen. Bei ihrem geplanten Schulabbruch hört der Schutz jedoch auf: Er lässt sie machen. Dass seine neue Freundin mit 18 eine gestandene Frau ist während er seine nur wenig jüngere Tochter als Kind bezeichnet, erscheint da nur allzu einleuchtend. In jedem Fall will das Paar jetzt nach einem neuen Liebesnest Ausschau halten.

Bleibt nur zu hoffen, dass Wendlers Tochter (Blondie, nicht Brownie) nicht demnächst mit Bert Wollersheim (68) als Schwiegervater in spe (unangenehm) vor der Tür steht.