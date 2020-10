2021 werden die Rosen des Bachelors nicht in einem exotischen Paradies verteilt. Wegen Corona wird in Deutschland gedreht.

Köln l "Der Bachelor"-Fans können aufatmen: Trotz Corona wird es 2021 eine neue Staffel der Kuppel-Show geben. Mit einer gravierenden Änderung.

Wie RTL am Dienstag mitteilte, wird die Show in Deutschland gedreht. Also: Kein Liebesabenteuer in den USA, Südafrika oder Mexiko. Im kommenden Jahr wird der Rosenkavalier mit seinen Ladys die schönsten Orte in Deutschland bereisen und dort romantische Dates verbringen.

"Fest steht schon jetzt: In Deutschland lässt es sich genauso gut flirten wie in Übersee - und die Gesundheit der Protagonisten steht dabei an erster Stelle. Daher gibt es wie bei anderen Produktionen auch beim Bachelor ein umfassendes Hygienekonzept und die aktuellen Entwicklungen werden im Blick behalten", teilt RTL auf seiner Webseite mit.

Die neue Staffel wird wie gewohnt Anfang 2021 zu sehen sein.