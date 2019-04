Mehrere Millionen Hektar an Tropenwald sind 2018 verloren gegangen. Das geht aus einem Bericht des Projekts Global Forest Watch hervor.

Washington (dpa) l Weltweit sind einer Studie zufolge 2018 zwölf Millionen Hektar an Tropenwald verloren gegangen. Das entspricht der Fläche Bayerns und Niedersachsens zusammen. Besonders besorgniserregend seien die Verluste von ursprünglichem Regenwald in den Tropen, heißt es in dem Bericht des Projekts Global Forest Watch (GFW), der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Insgesamt 3,64 Millionen Hektar von diesem Baumbestand seien verschwunden – eine Fläche größer als Belgien.

Die Daten aus dem Bericht stammen nach GWF-Angaben von der Universität Maryland und wurden durch die Auswertung von Satellitenbildern zusammengetragen. Wälder haben, vor allem als Kohlenstoffspeicher, einen großen Einfluss auf das Klima.