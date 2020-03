Ein Mann geht durch die Eingangstür vom Cinestar Capitol in der Fußgängerzone in Rostock. Symbolfoto: Danny Gohlke/dpa

Düsseldorf (dpa/os) l Das Multiplex-Kinocenter Cinestar im Norden von Magdeburg steht vor dem Verkauf. Hintergrund ist die Übernahme der Kinokette Cinestar durch den Wettbewerber Cinemaxx, für die am Montag das Bundeskartellamt grünes Licht gegeben hat. Die Betreiber müssen vor dem Zusammenschluss Kinos in sechs Städten an Wettbewerber veräußern, wie die Aufsichtsbehörde am Montag mitteilte. Darunter ist auch der Standort Magdeburg.

„In sechs Regionen hätte die Übernahme dazu geführt, dass ein Großteil des Kinoangebots künftig von einem einzigen Unternehmen angeboten worden wäre“, so der Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Um Bedenken auszuräumen, hätten sich die Betreiber verpflichtet, innerhalb der nächsten sechs Monate in diesen Gebieten jeweils ein Kino an Wettbewerber zu veräußern. Vor dem Verkauf dieser Standorte werde die vom Bundeskartellamt erteilte Freigabe nicht wirksam.