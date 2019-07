Wien (dpa) - Ex-Bundesliga-Trainer Peter Stöger steht laut Medienberichten vor der Rückkehr nach Österreich. Der 53-Jährige solle Sport-Vorstand beim österreichischen Fußball-Erstligisten Austria Wien werden.

Stöger hatte als Trainer 2013 mit der Austria die Meisterschaft geholt. Danach wechselte der gebürtige Wiener zum 1. FC Köln und später zu Borussia Dortmund. Dort lief sein Vertrag 2018 aus. Nach dem Ende seines Engagements nahm er sich eine Auszeit.

Stöger hatte in den vergangenen Monaten mehrfach durchblicken lassen, dass er nichts gegen eine Rückkehr nach Wien hätte. Mit Club-Präsident Frank Hensel gab es jüngst erneut Gespräche. Der Posten des Sport-Vorstands ist bei der Austria seit 2015 nicht mehr besetzt. In der vergangenen Saison belegte der Traditionsverein den vierten Platz in der österreichischen Meisterschaft.