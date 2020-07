Eigentlich will Katya an der New York Ballet Academy aufgenommen werden. Dafür trainiert sie hart. Doch dann lernt sie eine Gruppe Streetdancer kennen und ist fasziniert.

Berlin (dpa) - "Dirty Dancing" ist sicher einer der großen Klassiker des Genres, aber auch heute erfreuen sich Tanzfilme noch einiger Beliebtheit. Nun kommt "Into the Beat - Dein Herz tanzt" in die Kinos. Im Mittelpunkt steht die junge Katya, eine Balletttänzerin. Sie trainiert hart fürs Vortanzen bei der New York Ballet Academy und hat gute Chancen auf ein Stipendium. Dann aber lernt sie eine Gruppe Streetdancer kennen und ist fasziniert. Denn im Gegensatz zum klassischen Ballett ist Streetdance frei und explosiv, ohne Regeln. Katyas Vater allerdings, ein berühmter Ballett-Star, ist nicht so begeistert. - Into the Beat - Dein Herz tanzt, Deutschland 2020, 98 Min., FSK ab 0, von Stefan Westerwelle, mit Alexandra Pfeifer, Yalany Marschner, Trystan Pütter. © dpa-infocom, dpa:200709-99-727779/3

