Bei der 66. Verleihung der Grammy Awards in Los Angeles darf sich Taylor Swift über eine Auszeichnungen freuen. Dabei verkündet sie zudem, dass es bald auch schon wieder neue Musik von ihr zu hören gibt.

Taylor Swift kündigt bei Grammy-Verleihung neues Album an

Los Angeles - Pop-Superstar Taylor Swift bringt im April ein neues Album heraus. „Ich verrate Euch ein Geheimnis, das ich die letzten zwei Jahre vor Euch geheim gehalten habe. Mein brandneues Album erscheint am 19. April. Es heißt "The Torted Poets Department"“, sagte Swift bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles.

Kurz zuvor hatte die 34-Jährige einen der begehrten Musikpreise in der Kategorie Bestes Pop-Gesangsalbum für ihre gegenwärtige Platte „Midnights“ gewonnen.

„The Torted Poets Department“ heißt auf Deutsch so viel wie „Die Abteilung für gefolterte Dichter“. Das Cover, das Swift zeitgleich im Internet veröffentlichte, zeigt eine Schwarz-Weiß-Aufnahme einer Frau, die auf einem Bett liegt, sowie ein Blatt Papier mit einem lyrischen Text.

Die Grammys werden in diesem Jahr zum 66. Mal verliehen. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammofone, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen und in 94 Kategorien vergeben werden.