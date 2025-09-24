Am leicht lichten Haar des Entertainers setzt kein Friseur die Schere an, Raab nimmt eine Schermaschine vom Discounter. Das geht nicht immer gut.

Köln - TV-Star Stefan Raab braucht keinen Friseur. „Ich schere mein Resthaar seit 20 Jahren mit so 'ner Ratz-Maschine“, bekannte der 58-Jährige bei seiner ersten abendfüllenden „Stefan Raab Show“ auf RTL. Die Zuschauer erfuhren auch, was dabei so schiefgehen kann - zu erkennen an einem kahlen Streifen auf dem Haupt des Entertainers.

Ihm sei der Aufsatz von seiner Discounter-Schermaschine gerutscht, erklärte Raab. Zuvor habe er einen vom Aufsatz abgebrochenen Kunststoffstift eigenhändig durch eine Schraube ersetzt - mit mäßigem Erfolg, wie der verrutschte Haarschnitt bewies.

In der Show drehte sich alles um das Thema „Bodybuilding“. Zu Gast waren etwa der ehemalige deutsche Profi-Bodybuilder Markus Rühl und Lena Ramsteiner, eine der erfolgreichsten Bodybuilderinnen Deutschlands. Ein Gesprächspartner war auch „Bares für Wahres“-Moderator Horst Lichter, der in seiner Jugend ebenfalls Bodybuilder war. „Bodybuilding ist für alle da“, erklärte Raab. Unter Anleitung von Rühl trainierte der Entertainer auch selbst seine Muskeln.