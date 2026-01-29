In der aktuellen Folge der beliebten Vox-Dokusoap "Zwischen Tüll und Tränen" ist Brautmodenberaterin Elisa Junghans mit einer Kundin auf der Suche nach einem Brautkleid überfordert. Christina aus Leipzig kann nur vage beschreiben, was sie sich wünscht. Ob die Suche trotzdem Erfolg hat?

Komplettes Chaos bei "Zwischen Tüll und Tränen"! Kundin meint: "Wir sind hier fertig"

Die Suche nach dem passenden Kleid für die Hochzeit kann manchmal schwierig werden.

Leipzig. – Brautmodenverkäuferin Elisa Junghans hat bereits oft beraten. In der aktuellen Folge von "Zwischen Tüll und Tränen" hat sie Kundin Christina aus Leipzig vor sich, die für ihren großen Tag ein Kleid "im Vintage-Stil ohne tiefen Ausschnitt" sucht.

Christina beschreibt ihren Wunsch folgendermaßen: "So schön fließender Stoff mit Spitze und vielleicht ein bisschen verspielt", und nennt ein Budget von 1500 Euro.

"Tüll und Tränen": Fehlende Orientierung bei Kundin sorgt für Ratlosigkeit

Doch als das erste Modell mit zarten Spaghettiträgern präsentiert wird, ist die 43-Jährige sofort ernüchtert: "Jo, wir können aufhören, wir sind fertig", erklärt sie knapp über das Kleid, das eigentlich nahe an ihrer Beschreibung liegen sollte.

Schon bald wird klar, dass Christinas anfängliche Vintage-Vorstellung nicht wirklich zu ihr passt. Obwohl Junghans mehrere Kleider im Sortiment hat, die der Beschreibung entsprechen könnten, weiß die Braut nicht genau, was ihr wirklich gefällt. "Mir hat gefehlt, dass sie sagt, was ihr gefällt und was nicht", gibt die Brautmodenberaterin später offen.

Die Zuschauer dürfen beobachten, wie die Stimmung zwischen Optimismus und Verunsicherung schwankt – ein Moment, den schon viele andere Bräute in der Sendung erlebt haben, wenn sich die Suche schwieriger gestaltet.

Kundin Christina bleibt wankelmütig, Beraterin Elisa Junghans gibt nicht auf

Nachdem das zweite Kleid mit Stehkragen und Spitze ebenfalls ausscheidet, ist die ursprünglich favorisierte Stilrichtung komplett vom Tisch.

Nun sollen zwei andere, sehr unterschiedliche Kleider genauer inspiziert werden: eines mit hochgeschlossenem Kragen, Spitze und ornamentalen Verzierungen, ein anderes mit extravagantem Schnitt und tieferem Ausschnitt.

Doch auch hier ringt Christina mit sich. "Ich habe wieder das Problem, dass ich mich nicht entscheiden kann", gesteht sie offen und blickt ratlos durch den Raum. Plötzlich scheint das erste Kleid wieder interessant.

Auflösung bei "Zwischen Tüll und Tränen": Wann und wo die Folge zu sehen ist

Wie bereits in vielen Folgen der beliebten Serie steht am Ende die Frage im Raum, für welches Kleid sich die Braut zum Schluss entscheidet.

Zuschauer können die Antwort darauf am Donnerstag, dem 29. Januar 2026, um 17 Uhr bei Vox herausfinden. Wer die Sendung verpasst, kann sie im Stream bei RTL+ nachholen.