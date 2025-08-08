Heiraten bleibt der Traum vieler Paare. Eine Hochzeitsausstatterin aus Arendsee zeigt die neuesten Trends in der Brautmode auf.

Für die Hochzeit ist die Wahl des Brautkleides eine wichtige Entscheidung.

Salzwedel/Arendsee. - Der Tag der Hochzeit ist einer der schönsten und bedeutungsvollsten Momente im Leben eines Paares. Er will gut vorbereitet sein. Die Monate vor dem großen Tag sind aufregend für die künftigen Eheleute. Von der Gästeliste über die Einladungen bis zur Location für das Fest ist jede Menge vorzubereiten. Und dann steht da ja noch die Frage nach dem Kleid, kurz oder lang, mit oder ohne Schleier? Die Wahl der Brautmode spielt eine zentrale Rolle, denn sie spiegelt den individuellen Stil und die Persönlichkeit der Braut wider.