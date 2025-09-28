Brautkleider haben ihren großen Auftritt an einem Tag - danach verschwinden sie nicht selten in einer Truhe auf dem Dachboden. Das ist doch schade, dachte sich Anica Fischer aus Hohenseeden und betreibt ihren Second-Hand-Laden für Brautmode: Was momentan besonders angesagt ist und wieviel die gebrauchten Kleider kosten.

Die Wächterin der Second-Hand-Brautmode: Bei dieser Frau bekommen Hochzeitskleider eine zweite Chance

Anica Fischer aus Hohenseeden war früher Steuerfachangestellte und verkauft jetzt Second-Hand-Brautmode und Anzüge.

Hohenseeden - Früher war ihr kleines Atelier ein Pferdestall - heute hängen auf dem Heuboden Brautkleider. Anica Fischer aus Hohenseeden hat ihren Job als Steuerfachangestellte an den Nagel gehängt und betreibt einen Laden für Second-Hand-Brautmode. Wie sie auf die Idee kam und wie ihr Business läuft.