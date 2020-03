Der Spieler such sich jeweils zwei Pokémon aus: Eins als Hauptfigur und eins als Partner. Screenshot: Spike Chunsoft/The Pokémon Company/Nintendo

Mit "Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX" ist ein (fast) neuer Teil der beliebten "Pokémon"-Reihe auf der Nintendo Switch erschienen.

Magdeburg (sw) l Zumindest in der Hauptreihe haben die "Pokémon"-Spiele ein seit Jahrzehnten bewährtes Prinzip: Monster fangen, trainieren, kämpfen lassen und tauschen. Die Ableger-Serie "Pokemon Mystery Dungeon" lässt Spieler aber schon seit 2005 selbst in die Rolle eines der mittlerweile fast 900 Taschenmonster schlüpfen. Der neuste Teil der Reihe, "Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX", erschien am 6. März auf der Switch, auch wenn das eigentlich nur wieder der erste ist.

Un dwelches Pokémon bist du?

Wobei die Spielfigur eigentlich immer noch ein Mensch ist, der einfach nur verwandelt wurde. Nachdem Spielern durch ein kurzes Persönlichkeitsquiz ein entsprechendes Pokémon zugewiesen wird (oder sie sich selbst für eines entscheiden), wachen sie als dieses auf - an ihrer Seite schon ein Partner, mit dem sie ein eigenes Team gründen.

Dieses frisch gegründete Team zieht fortan gemeinsam durch verschiedene "Dungeons", kämpft sich durch diese und hilft so anderen Pokémon aus der Klemme. Das Gameplay findet diesmal in Echtzeit statt, mit der Möglichkeit, sich während des Kampfes auch zu bewegen - sonst unüblich für die Reihe. Etwas unbeholfen wirken die Kämpfe trotzdem, aber dafür wartet das Spiel mit einem ungewöhnlichen Konzept und einer charmanten Grafik im Schraffur-Stil auf.

Das Originalspiel erschienen noch in zwei Versionen, wie es bis heute bei der Reihe typisch ist. Diese wurden aber - anders als bei anderen Remakes - diesmal in einem Spiel zusammengefasst. Dies ist auch das erste Mal, dass ein Pokémon-Spin-off eine Neuauflage bekam, sonst wurde diese Ehre nur den beliebteren Teilen der Hauptreihe zuteil.

"Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX" ist seit dem 6. März digital über den "Nintendo eShop" sowie physisch erhältlich. Eine Demo zum Probespielen ist auch erhältlich, der Speicher aus dieser wird auf die Vollversion übertragen. Heißt: Wer mit der Demo durch ist, kann an der selben Stelle im richtigen Spiel weitermachen.