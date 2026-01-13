Renault probt den Aufstieg und will wieder große Autos bauen. Dafür bringen die Franzosen jetzt den Filante in der Fünf-Meter-Klasse an den Start. Dummerweise allerdings nicht in Deutschland

Seoul - Renault bringt ein neues Flaggschiff und stellt in diesem Frühjahr den Filante an die Spitze seiner Modellpalette. Damit kehren die Franzosen nach drei Jahren in die Fünf-Meter-Klasse zurück. Als Crossover zwischen SUV und Kombi gezeichnet und bei 2,82 Metern Radstand entsprechend geräumig, wurde der Filante in Korea entwickelt und läuft dort auch vom Band, teilte der Hersteller bei der Premiere in Seoul mit.Für die Rückkehr in die Oberklasse legen die Franzosen auch beim Antrieb noch einmal nach und bauen ihren bislang stärksten Voll-Hybriden. Der leistet in der Kombination aus einem 1,5 Liter-Turbo und zwei E-Maschinen 184 KW/250 PS. So kann der Filante dank eines Pufferakkus von knapp 2 kWh und der Energierückgewinnung beim Bremsen im Stadtverkehr über weite Strecken elektrisch fahren, so Renault weiter. Dazu gibt’s es ein engmaschigeres Netz an Assistenten und ein neues Cockpit, erstmals auch mit einem Bildschirm für den Beifahrer.

Zwar hat Renault mit dem Filante viel vor und will ihn zum Weltbürger machen. Doch ausgerechnet in Europa soll er vorerst nicht angeboten werden, räumen die Franzosen ein. Dabei hätte er zumindest einen konkurrenzlosen Preis. Denn in Korea als erstem Markt geht es bereits bei umgerechnet rund 25.000 Euro los.