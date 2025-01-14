Ja sind denn schon wieder Ferien? Ja! Vom 31. Januar bis zum 6. Februar 2026 können in Sachsen-Anhalt etwa 200.000 Schüler ihre Winterferien genießen. Hier gibt es Tipps für die schönsten Ausflugsziele und Ideen für Unternehmungen und Veranstaltungen.

Tolle Ferienaktionen auf dem Eis gibt es in den Winterferien in der Festung Mark in Magdeburg.

Magdeburg/Halle (Saale). - Nur noch wenige Tage, dan sind schon wieder Ferien. Vom 31. Januar bis 6. Februar sind in Sachsen-Anhalt Winterferien. Damit an den freien Tagen keine Langeweile aufkommt, gibt es hier einige Tipps für die schönsten Ausflüge und spannendsten Unternehmungen in Sachsen-Anhalt.

Ferienprogramm: Auf frostiger Reise im Magdeburger Zoo

In den Winterferien geht es für Kinder auf eine spannende Entdeckungsreise rund um den Globus – vom eisigen Sibirien bis in die Regenwälder Südamerikas. Spielerisch erfahren die Nachwuchs-Zoologen, wie Tiere mit Kälte umgehen und sich an den Winter anpassen. Die Kinder schlüpfen selbst in die Rolle von Bienen und testen, wie sich die kleinen Insekten warmhalten. Danach wird im Zoo Magdeburg erkundet, wie die Tiere dort durch die kalte Jahreszeit kommen und worauf die Tierpfleger besonders achten.

Im zweiten Teil werden die Ferienkids zu kleinen Artenschützern: Sie basteln Futter für heimische Wildvögel und nehmen es mit nach Hause, um den Tieren im Winter zu helfen.

Winterferienprogramm „Frostige Reise“, 2., 4. und 6. Februar 2026, 10–12.30 Uhr, Zoo Magdeburg, Haupteingang Zoowelle, 19 Euro pro Kind (8–12 Jahre)

Schlittschuhlaufen in der Festung Mark in Magdeburg

Mitten in Magdeburg lädt die „Eiszeit in der Festung Mark“ zum Wintervergnügen für die ganze Familie ein. Im festlich illuminierten Innenhof erwartet Besucher eine rund 500 Quadratmeter große Eisfläche – die größte mobile Freiluft-Eisbahn in Sachsen-Anhalt. Unter dem Motto „Raus aus den engen Stuben – rein ins Wintervergnügen“ drehen hier Fortgeschrittene ihre Runden entlang der historischen Stadtmauer, während Kinder mit Lauflern-Pinguinen ihre ersten Schritte auf dem Eis wagen können.

Schlittschuhe gibt es vor Ort zum Ausleihen. Für Schulklassen und Gruppen sind Anmeldungen möglich, Firmen und Vereine können die Eisbahn sogar exklusiv nutzen, etwa fürs Eisstockschießen. Heiße Getränke, Snacks und die MDCC-Lounge sorgen für Pausen mit Wohlfühlfaktor.

Eiszeit in der Festung Mark, 10. Januar bis 15. Februar 2026, öffentliches Eislaufen Di – Fr 14 – 18 Uhr, Sa 10 – 22 Uhr (mit Eisdisco 18 – 22 Uhr), So 10 – 20 Uhr;

während der Winterferien (2. – 6. Februar) durchgehend 10 – 18 Uhr

Winter-Wanderung im Harz

Es gibt viele Möglichkeiten, die verschneite Landschaft des Harzes zu entdecken: ob bei einer Wanderung zum Brocken oder einem Besuch des Schlosses Wernigerode. Wer die Winteridylle erleben möchte, sollte jedoch vorher prüfen, welche Wege zugänglich und geräumt sind.

Schierker Wintersportwochen: Glanz, Eis & Schnee im Harz

Vom 31. Januar bis 14. Februar 2026 wird Schierke wieder zum Treffpunkt für alle, die Winter, Bewegung und besondere Erlebnisse lieben. In der winterlichen Harzer Bergwelt erwartet Familien, Sportfans und Neugierige ein abwechslungsreiches Programm mit großer Eröffnungsshow und vielen Mitmachangeboten. Ob Skilanglaufkurse, Schnupper-Biathlon oder Eishockey für Anfänger – hier kommen Groß und Klein aktiv in Bewegung. Dazu gibt es Highlights wie das Iglufest und den Eisfasching, Eisdisco in der Schierker Feuerstein Arena, Rodeln im Feuerschein und spannendes Eisstockschießen um den „Schierker Eiskristall“.

Schierker Wintersportwochen, 31. Januar bis 14. Februar 2026, Schierke (Harz), u. a. Schierker Feuerstein Arena

Besuch beim Schlossgespenst in Wernigerode

Ein Märchenschloss ohne Gespenst - das gibt es nicht. Auch im Wernigeröder Schloss spukt es, zumindest in den Winterferien. Bei einer Führung durch das Schloss wird das Gespenst besucht.

Auf den Spuren der „Schule der magischen Tiere“ im Schloss Wernigerode

Fans der beliebten Buch- und Filmreihe können im Schloss Wernigerode echte Filmgeschichte erleben. Seit dem zweiten Kinofilm dient das Schloss als „Wintersteinschule“. Bei dieser besonderen Führung geht es zu den Original-Drehorten und Requisiten, die bei den Dreharbeiten genutzt wurden. Die Besichtigung richtet sich vor allem an Kinder im Grundschulalter und an große Fans der „Schule der magischen Tiere“. Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen.

Taschenlampenführung in Rübeland

Für kleine Höhlenforscher geht es bei einer Führung mit Helm und Taschenlampe durch die Tropfsteinhöhlen in Rübeland. Die Entdeckungsreise führt ins "Reich der Finsternis", vorbei an beeindruckenden Tropfsteingebilden und tierischen Höhlenbewohnern.

Kreativer Ferienworkshop in Haldensleben: Frühstücksbrettchen selbst brandmalen

In den Winterferien können Kinder und Jugendliche in der KulturFabrik Haldensleben kreativ werden und ihr eigenes Frühstücksbrettchen gestalten. Beim Workshop lernen sie die Technik des Brandmalens kennen und üben zunächst an einem Probestück, bevor sie Motive oder Sprüche in ein Brettchen aus handverarbeitetem Holz aus dem Süplinger Zauberwald einbrennen. Eigene Ideen dürfen gern mitgebracht oder gemeinsam vor Ort entwickelt werden. Jedes Brettchen wird mit einer Herkunftskarte versehen und kann anschließend mit nach Hause genommen werden. An anderen Tagen gibt es noch viele andere Fernienveranstaltungen.

Winterferien-Workshop: Frühstücksbrettchen brandmalen, 3. Februar 2026, 9.30–11.00 Uhr, KulturFabrik, Gerikestraße 3a, 39340 Haldensleben, 5 Euro, Voranmeldung erbeten unter Tel. 03904/40159

Fantasy Island: Magische Lichterwelten entführen Familien in fantastische Welten

Mit der Ausstellung „Fantasy Island“ gibt es ein besonderes Lichtspektakel im halleschen Bergzoo. Als Fortsetzung der erfolgreichen Schau „Mythen, Märchen und Legenden“ entführt die neue Inszenierung Familien in ein Fantasie-Universum voller Drachen, Elfen, Zwerge, Meereswesen, Trolle, Zauberer und Hexen.

Auf dem Reilsberg in Halle entstehen sieben kunstvoll gestaltete Themenwelten, inspiriert von bekannten Fantasy-Geschichten aus Büchern, Filmen und Computerspielen – von „Herr der Ringe“ bis „Game of Thrones“. Die leuchtenden Installationen aus Licht und Seide sprechen nicht nur eingefleischte Fantasy-Fans an, sondern laden die ganze Familie ein, für ein paar Stunden in andere Welten einzutauchen und den Alltag zu vergessen.

