Der Herbst in Sachsen-Anhalt hält für Familien jede Menge Erlebnisse bereit! Von Volksfesten über Theateraufführungen, Bildungs- und Mitmachangebote bis hin zu mittelalterlichen Spektakeln – jeder kommt auf seine Kosten. Hier kommt die Übersicht von Nord nach Süd.

Drachenfest, Verbrecherjagd und Paddington! Das sind die besten Herbst-Highlights

Perfekt für Kinder: Vor den Toren von Halle gibt es am Wochenende ein Drachenfest.

Magdeburg/Halle (Saale). Der Herbst in Sachsen-Anhalt wird bunt und spannend! Ob Abenteuer auf dem Volksfest, faszinierende Wissenschafts-Experimente, zauberhafte Theateraufführungen oder mittelalterliche Ritterturniere – hier erleben Kinder und Eltern gemeinsam unvergessliche Momente. Entdecke jetzt die Highlights für euer Familienwochenende! Hier sind die schönsten Ziele für Familien von Sachsen-Anhalts Mitte über Nord und Süd geordnet.

Lesen Sie auch: Wiesngaudi, Mückenwiese und O’zapft is - So feiert Sachsen-Anhalt im Festzelt-Fieber

Hier kommen unsere Tipps für Familien geordnet von Mitte - Süd - Nord in Sachsen-Anhalt:

DIE GOLDENE MITTE SACHSEN-ANHALTS

Pippi Langstrumpf sagt Tschüss

Zum letzten Mal wirbelt Pippi Langstrumpf über die Bühne des Harztheaters: Am Sonntag, 28. September, verabschiedet sich die freche Heldin mit den roten Zöpfen von ihrem Publikum. Mehr als 15.000 Kinder haben die kunterbunte Inszenierung in diesem Sommer gefeiert – nun gibt es um 15 Uhr im Großen Haus Quedlinburg die allerletzte Gelegenheit, Pippi live zu erleben. Ein Theatervergnügen für die ganze Familie!

Datum: Sonntag, 28.9.2025, 15 Uhr, Großes Haus, Quedlinburg, Harztheater

Kraftprotz mit Zöpfen: Pippi Langstrumpf stemmt ihr Pferd – zum Staunen des Publikums. (Foto: Veranstalter)

Auch interessant: Bürger- und Miniaturenpark in Wernigerode kurz vor Saisonende - welche Veranstaltungshighlights noch geplant sind

Mit dem Harzer Fahrsimulator sicher durchs Abenteuer Auto

Wie kann man herausfinden, ob jemand sicher Auto fährt – ohne Gefahr auf der Straße? Die KinderHochschule in Wernigerode im Harz zeigt es! Professor Fabian Transchel öffnet am 27. September sein Labor und erklärt kindgerecht, wie ein Fahrsimulator funktioniert. Die 8- bis 12-Jährigen können erleben, wie Technik Unfälle nachstellen, Ablenkung testen und helfen kann, sicherer zu fahren.

Datum: Samstag, 27. September, 10 bis 12 Uhr | AudiMax Wernigerode, „Papierfabrik“, Haus 9, Am Eichberg 1 | www.kinderhochschule.eu

Abheben wie die Profis: Studierende trainieren realitätsnah im Flugsimulator der Hochschule und erleben, wie Piloten Entscheidungen unter Hochdruck treffen. (Foto: Hochschule Harz)

Sagenhaft! Familienführung im Kloster Michaelstein

Auf den Spuren des Erzengels Michael können Familien am Samstag, 27. September, um 11 Uhr im Kloster Michaelstein im Harz Groß und Klein entdecken, warum Michael oft als römischer Soldat mit Flügeln dargestellt wird – und was es mit dem seltsamen Wesen unter seinen Füßen am Torhaus auf sich hat. Im Anschluss wird im Praxisteil eine Laterne für die dunkleren Tage gebastelt.

Datum: Samstag, 27.9.2025, 11 Uhr, Kloster Michaelstein

Ritterfest im Kurpark Thale

Vom 3. bis 5. Oktober 2025 entführt der Kurpark Thale Familien in eine märchenhafte Mittelalterwelt. Historische Musik, Gaukelei, Akrobatik, Schlangen- und Fakirshows sorgen für Unterhaltung, während Ritter von „Midgards Feuerbund“ und „Mandschur Tengri“ spannende Kämpfe zu Fuß und zu Pferde zeigen. Zahlreiche Schenken und Tavernen verwöhnen mit herzhaften und süßen Leckereien – ein Erlebnis für Groß und Klein!

Datum: 3. bis 5.10.2025, täglich 10–19 Uhr, Kurpark Thale, www.carnica-spectaculi.de

Taschenlampenführungen für Kinder in der Baumannshöhle

Ein besonderes Abenteuer für kleine Entdecker ab fünf Jahren bietet eine einstündige Taschenlampenführung durch die Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Harz. Mit eigener Taschenlampe und Helm ausgerüstet, erfahren die Kinder Spannendes über die Tropfsteine und die tierischen Bewohner der Höhle. Los geht es um 9 Uhr an der Baumannshöhle in Rübeland (Treffpunkt 8.55 Uhr).

Datum: 27. September, 9 Uhr, Baumannshöhle, Blankenburger Str. 36, 38889 Oberharz am Brocken

Mit Taschenlampe unterwegs: Kinder entdecken in der Rübeländer Tropfsteinhöhle spannende Geheimnisse und erfahren, wie Stalaktiten und Stalagmiten entstehen. (Foto: Veranstalter)

Abheben im Harz: Das Luftfahrtmuseum Wernigerode

Im Luftfahrtmuseum Wernigerode wird Technikgeschichte lebendig: Mehr als 2.000 Exponate – vom Jet bis zum Helikopter – sind dort zu sehen. Für Familien besonders spannend sind die Mitmachangebote: Kinder können in der begehbaren Transall auf dem Dach eine Riesenrutsche nutzen, mit der Museumsführerin „Fanny“ per Audioguide durchs Haus gehen oder an Experimentierstationen den Gesetzen der Luft auf den Grund gehen. Auch Flugsimulatoren laden zum Ausprobieren ein.

Adresse: Gießerweg 1, 38855 Wernigerode, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet (letzter Einlass: 16.30 Uhr), luftfahrtmuseum-wernigerode.de

Im Flugsimulator können Kinder selbst einmal das Steuer übernehmen und den Traum vom Fliegen ausprobieren. (Foto: MZ)

Kennt ihr schon unsere Serie "So nah, so schön?" - Neun Teile gibt es mittlerweile schon:

Familienerlebnis an der Rappbodetalsperre

Wie wäre es mit einer ordentlichen Portion Adrenalin? Das Erlebnisareal an der Rappbodetalsperre bietet für Groß und Klein spannende Abenteuer und Erholung zugleich. Actionfans erleben Nervenkitzel beim Megazipline-Fliegen, Gigaswing-Pendelsprung, Wallrunning oder dem Katapulterlebnis Ultrashot. Wer es gemütlicher mag, genießt den Spaziergang über die Hängebrücke TITAN RT, besucht das 5D-Kino oder bewundert die Aussicht vom Solitair-Turm. Für die Kleinsten gibt es einen Indoorspielplatz, während sich alle anderen im Typisch Harz Regioshop und an den Picknickinseln entspannen können. Ein perfekter Tagesausflug für die ganze Familie!

Adresse: 38889 Stadt Oberharz am Brocken (OT Rübeland), geöffnet Do bis So, 9.30 Uhr bis 18 Uhr, Harzdrenalin

Rasant unterwegs: An der Zipline sausen Kinder (ab zehn Jahren und 40 Kilogramm) und Erwachsene gleichermaßen durch die Luft und genießen den Blick auf den Harz. (Foto: www.imago-images.de)

DER SÜDEN SACHSEN-ANHALTS

„Kleine Wiese“ ganz groß

Und weiter geht's in Eisleben: Vom 26. bis 28. September lädt die „Kleine Wiese“ wieder zum Volksfestvergnügen ein – mit Riesenrad, Achterbahn, Kinderfahrgeschäften, kulinarischen Spezialitäten und vielem mehr. Höhepunkte sind der beliebte Bauernmarkt am Sonnabend, 27. September, von 11 bis 17 Uhr, die spektakuläre Laser-, Licht- und Pyroshow ab 21 Uhr sowie das spannende Solarmobilrennen am Sonntag, 28. September, ab 12 Uhr. Ein Fest für die ganze Familie!

Datum: 26. bis 28.9.2025, Wiesengelände 06295 Lutherstadt Eisleben, Bauernmarkt 27.9., 11 bis 17 Uhr, Laser- & Pyroshow 27.9., 21 Uhr und Solarmobilrennen 28.9., ab 12 Uhr, Kleine Wiese

Wiesentrubel auf dem Festgelände in Eisleben. (Foto: Foto: Jürgen Lukaschek)

Kürbisse zum Selbstpflücken

Die Melonen sind abgeerntet, jetzt sind die Kürbisse dran: Auf dem Selbstpflück-Feld in Peißen/Zöberitz im Saalekreis wird die Herbstsaison mit Butternut-, Halloween- und Hokkaido-Kürbissen zum Selbstpflücken eingeleitet. Das Feld liegt direkt an der B100.

Bei Halle auf dem Feld der Regiofarmers, können kleine und große Kürbisfans selbst pflücken. (Foto: DPA)

Lesen Sie auch: Kürbisernte in Sachsen-Anhalt fällt etwas geringer aus

Glitzerndes Familienwochenende zum Salzfest in Halle

Am letzten Septemberwochenende feiert Halle zum 28. Mal sein Salzfest – diesmal noch größer als im Vorjahr. Auf beiden Seiten des Marktplatzes erwarten die Besucher Bühnenprogramme, Musik und kulinarische Spezialitäten.

Lesen Sie auch: Viel los auf Halles Markt: Erst Salzfest, dann Bauernmarkt

Besonders spannend für Familien: Während Kinder glitzerndes Salz sammeln können, sorgt das Bornknechtrennen für staunende Gesichter. Das traditionsreiche Spektakel erinnert ans Mittelalter, als die Bornknechte Sole zu den Siedehütten trugen. Dazu gibt es einen „Gourmet-Tempel“ am Roten Turm, irische Musik und viele Stände zum Probieren und Stöbern. Ein buntes Fest zum Zuschauen, Mitmachen und Genießen für die ganze Familie.

Auch interessant: Am Samstagnachmittag berichtet Chris live vom Salzfest in Halle

Datum: Freitag, 26. bis Sonntag, 28. September 2025, ganztägig Programm auf dem Marktplatz in Halle

Eröffnung vom Salzfest in Halle, hier gibt es unter anderem Salze aus der ganzen Welt. (Foto: Zöller)

Mit Physik auf Verbrecherjagd in Halle

Spannende Einblicke in die Forensik bietet die Kinder- und Jugendvorlesung „Alles Physik – Physik für alle“ an der Uni Halle: Am Samstag, 27. September, zeigt Prof. Dr. Detlef Reichert mit Fluoreszenzlicht und Terahertz-Strahlen, wie Physik Verbrechen aufklären kann. Die Experimentalvorlesung richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5, jüngere Kinder können parallel bei „Mathematik am Samstag“ spielerisch knobeln und rätseln.

Datum: Samstag, 27.9.2025, 10.15–11.45 Uhr, Gustav-Mie-Hörsaal, Theodor-Lieser-Straße 9, 06120 Halle (Saale), Anmeldung: physik.uni-halle.de/pas/anmeldung

Familiennachmittag im Landesmuseum

Am Sonntag findet im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle von 15 bis 18 Uhr wieder ein Nachmittag für Kinder ab 10 Jahren und ihre Familien statt. Diesmal geht es um das Thema „Germanische Bildersprache“ mit Krafttieren und Heilszeichen, die in der Dauerausstellung erkundet werden können. Anschließend dürfen die Teilnehmenden ihre eigenen Heilszeichen gestalten. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Familie, zuzüglich Museumseintritt.

Datum: 28. September, 15 bis 18 Uhr, Landesmuseum Halle, Anmeldung unter den Nummern 0345 5247-375 / -359 / -361 / -465

Drachenfest am Petersberg

Am Samstag, 27. September, findet am Petersberg im Saalekreis von 14 bis 17 Uhr auf der Festwiese an der Alten Halleschen Straße das Familienfest „Die wilden Flugdrachen – Zauber der Lüfte“ statt. Der Eintritt ist frei. Ob Drachen basteln und steigen lassen, Kindereisenbahn fahren, Schminken oder der Auftritt von Clown Luna – für kleine und große Gäste sei viel Abwechslung geboten, laden die Veranstalter ein.

Das Drachenfest wurde vom Strukturwandel-Wettbewerb „Revierpionier“ mit einem Preis für besonderes Engagement in der Region ausgezeichnet – ein Zeichen für gelebte Gemeinschaft und kreative Kulturarbeit. Organisiert wird das Fest vom Kreativzirkel Petersberg und dem HolzBergWerkverein.

Datum: 27. September, 14 bis 17 Uhr, Festwiese an der Alten Halleschen Straße, Peterberg

Gruseliges Vergnügen für die ganze Familie: Halloween im Belantis

Vom 3. Oktober bis 1. November 2025 verwandelt sich der Freizeitpark Belantis bei Leipzig in ein schaurig-schönes AbenteuerReich. An allen Freitagen und Samstagen im Oktober sowie am 1. November erwartet euch ein Halloween-Special mit verlängerten Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr.

Tanzender Grusel am Parkeingang: Schon beim Betreten des Belantis-AbenteuerReichs sorgen die fröhlichen Skelette für Halloween-Stimmung. (Foto: Jessica Quick)

Für die Kleinen gibt es altersgerechte Grusel-Labyrinthe wie den Düsteren Märchenwald und den Fluch des Imhotep, während die Großen sich in die Grabkammer des Grauens oder das Irrgarten des Schreckens wagen können

Datum: 3. Oktober – 1. November 2025, freitags und samstags sowie am 1. November: 10 - 20 Uhr, Belantis – Das AbenteuerReich, Zur Weißen Mark 1, 04249 Leipzig

Kletterpark und Adventure-Golf am Markkleeberger See erweitert die Öffnungszeiten

Auf in Richtung Leipzig: Der Kletterpark und auf der Adventure-Golf-Anlage am Markkleeberger See verspricht Spiel und Spaß für alle Altersgruppen – ob mit der Familie, als Gruppe, zum Geburtstag oder beim Betriebsausflug. Auf rund 2.000 Quadratmetern warten spannende Bahnen mit Höhen, Findlingen und Brücken über einen Bachlauf, die es geschickt zu umspielen gilt. Vorkenntnisse sind nicht nötig – einfach Schläger nehmen und loslegen! Also: Raus an die frische Luft und jede Menge Abenteuer erleben!

Adresse: Markkleeberger See oberhalb der Auenhainer Bucht im Kletterpark – Paddelsteg 2 – 04416 Markkleeberg / OT Auenhain

In Markkleeberg lässt es wunderbar klettern - und nicht nur das ... (Foto: Adventure- und Golfpark Markkleeberg)

Zeitreise mit Pinsel und Farben: Familienführungen im Panometer Leipzig

Ein Spaziergang durch eine französische Kleinstadt vor 150 Jahren, mittendrin berühmte Künstler wie Monet oder van Gogh – das bietet die aktuelle 360°-Panoramaausstellung „Die Kathedrale von Monet“ von Yadegar Asisi im Panometer Leipzig. Mit Lichtwechsel, Geräuschkulisse und detailreichen Szenen entsteht eine beeindruckende Illusion vergangener Zeiten. Besonders für Familien gibt es jeden Samstag spezielle Führungen wie „Malerei mit allen Sinnen“ oder die Rätsel-Tour „Wahr oder Falsch?“. In den Sommerferien finden werktags zusätzliche Themenführungen für Kinder statt – ein kreatives Erlebnis für die ganze Familie!

Datum: Ausstellung bis 7. Januar 2026, Familienführungen jeden Samstag um 10.30 Uhr, Ferienführungen Montag bis Freitag um 11 Uhr, Panometer Leipzig

Einen geführten Rundgang durch die Panoramaausstellung DIE KATHEDRALE VON MONET gibt es auch speziell für Familien. (Foto: Tom Schulze © Panometer)

„Vom Flies zum Faden“ in der Arche Nebra

Im Rahmen der Sonderausstellung „DRESSED – ROM MACHT MODE“ im Besucherzentrum Arche Nebra steht am Samstag, 27. September 2025, die Geschichte von Stoffen und Kleidung im Mittelpunkt des Thementages „Textilarchäologie“ – mit Workshop und Vortrag.

Im Workshop „Vom Flies zum Faden“ können Kinder von 14.30 bis 16.30 Uhr ausprobieren, wie aus losen Wollfasern ein Faden entsteht. Das Spinnen mit der Handspindel soll verdeutlichen, wie die Menschen früher Garn für Kleider hergestellt haben.

Die Archäologin Ronja Rau gibt bei ihrem Vortrag „Von Lumpen und Leder – Kleidung und Identität in der Vor- und Frühgeschichte anhand von Textilarchäologie erfahren“ um 18 Uhr Einblicke in die Welt der Textilproduktion und Kleiderwelten von der Vorgeschichte bis zur Antike.

Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich – per E-Mail unter aktiv@himmelsscheibe-erleben.de oder telefonisch unter 03 44 61/25 52-0.

Auch spannend: Das neue Outdoor-Spielzeug für Kids: der multifunktionale Bau «Outer Space», der mit einem Cockpit eines Raumschiffes ausgestattet ist. (Foto: dpa)

Adresse: An der Steinklöbe 16, D-06642 Nebra, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, himmelsscheibe-erleben

Sandmännchen & Pittiplatsch zu Besuch im Erlebnispark Memleben

Am Tag der Deutschen Einheit gibt es ein besonderes Highlight im Erlebnispark Memleben im Burgenlandkreis: Am Freitag, 3. Oktober, kommen das Sandmännchen und Pittiplatsch zum „Meet and Greet“. Kinder können ihre Fernsehfreunde live erleben und ein Erinnerungsfoto machen – der Spaß ist im Parkeintritt enthalten. Zusätzlich warten viele Shows, Attraktionen und Abenteuer auf die ganze Familie.

Datum: 3. Oktober 2025, 10–17 Uhr (Einlass bis 15 Uhr), Erlebnispark Memleben, Unstruttal 1, 06642 Memleben

Führung in die Unterwelt in Zeitz

Der Verein "Unterirdisches Zeitz" begann in den 1990er Jahren, ein Labyrinth von unterirdischen Gängen unter der Altstadt zugänglich zu machen. Bis zu fünf Kilometer lang soll das System aus Gängen, Stollen und Kammern sein.

Zeitz ist unterirdisch durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Fast jedes zweite Haus in der Altstadt hat Gänge. Etwa 700 Meter sind begehbar. Seit Eröffnung haben etwa 360.000 Menschen die Anlagen besichtigt. Etwa 7.000 Besucher kommen pro Jahr.

Mit einer Schatzsuche zum Kindergeburtstag begeistert der Verein jedes Jahr viele Kinder. Ein Abenteuer in den Gängen auf der Suche nach verborgenen Schätzen ist garantiert.

Führungen sind nach Anmeldung möglich.

Kontakt: Interessensgemeinschaft "Unterirdisches Zeitz" e.V., Altmarkt 21, 06712 Zeitz, info@unterirdisches-zeitz.de

Etwa 700 Meter lang sind die Gänge, die Besucher begehen können. Andreas Wilke führt sie in die Unterwelt und kennt viele ihrer Geheimnisse. (Foto: René Weimer)

DER NORDEN SACHSEN-ANHALTS

Im Wald erleben: Kinder werden zu „Waldfüchsen“

Zwischen alten Bäumen, geheimnisvollen Geräuschen und spannenden Aufgaben können Kinder am Sonnabend bei der Aktion in Magdeburg zu echten „Waldfüchsen“ werden. Spielerisch lernen sie die Natur kennen, erforschen den Wald mit allen Sinnen und entdecken dabei so manches Abenteuer. Auch für Eltern lohnt sich der Ausflug: Gemeinsam draußen unterwegs sein macht nicht nur Spaß, sondern sorgt auch für unvergessliche Familienmomente.

Datum: 27. September 2025 (ganztägig), Adresse: Waldpädagogisches Zentrum Magdeburg, An der Rennbahn / Puppenweg, Biederitzer Busch, Magdeburg

PERSPEKTIVEN 25 – Die Familien-Bildungsmesse

Am 26. und 27. September 2025 verwandeln sich die Magdeburger Messehallen in ein Mitmach-Paradies für junge Leute und Familien. Mehr als 150 Aussteller zeigen, welche spannenden Berufe, Ausbildungswege und Studienmöglichkeiten es gibt – vom Baggerfahren über Rettungswagen bis zum Lkw-Cockpit. Auf der Aktionsfläche warten Tischtennis, XXL-Vier-gewinnt, Kicker und eine Schachspielfläche. Für Musik sorgen regionale Talente, und beim großen Besucherquiz gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Ein Highlight für Kinder und Jugendliche: die Stempelaktion der Baubranche mit Chance auf ein bezahltes Praktikum.

Datum: 26.–27.9.2025, Fr 9–16 Uhr | Sa 10–16 Uhr, Magdeburger Messehallen, Eintritt frei, www.messe-perspektiven.de

Beruf hautnah: Kinder und Jugendliche informieren sich am Stand der Ärztekammer über Ausbildung und Karriere in der Medizin. (Foto: Veranstalter)

Kürbisfest im Pflanzenmarkt Hesse in Calenberge

Am letzten Septemberwochenende lädt der Pflanzenmarkt Hesse in Magdeburg-Calenberge zum traditionellen Kürbisfest ein. Am 27. und 28. September, jeweils von 9 bis 18 Uhr, erwartet Besucher ein buntes Programm voller Unterhaltung, kulinarischer Genüsse und familienfreundlicher Aktivitäten.

Unter dem Motto „Unterhaltung, Genuss, Spaß“ bietet das Fest eine herbstliche Vielfalt: Von Kaffee und Kuchen über Buletten, Grillwurst und Jägerpfanne bis hin zur saisonalen Kürbissuppe ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Für die kleinen Gäste stehen eine Hüpfburg und Kinderanimation bereit – ein Spaß für die ganze Familie. Ein besonderes Highlight ist die Livemusik am Sonntag, die das Fest musikalisch abrundet und für zusätzliche Stimmung sorgt.

Datum: 27. und 28. September, jeweils von 9 bis 18 Uhr, Pflanzenmarkt Hesse, Calenberger Dorfstraße 1a, 39114 Magdeburg-Calenberge

Paddington Bärs erstes Konzert im Opernhaus Magdeburg

Der berühmte Bär mit Mantel und Hut erobert die Bühne des Theaters Magdeburg: Gemeinsam mit der Magdeburgischen Philharmonie erlebt Paddington in Herbert Chappells „Paddington Bärs erstes Konzert“ spannende Abenteuer in der Welt der Musik. Das Kinderkonzert aus der Reihe „Happy New Ears“ ist für Kinder ab 6 Jahren und die ganze Familie geeignet – mit viel Witz, Jazz- und Filmmusikklängen sowie Klassik zum Kennenlernen.

Datum: Samstag, 4. Oktober 2025, jeweils 11 Uhr, Opernhaus Magdeburg, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

Paddington Bär freut sich schon auf seinen Auftritt im Opernhaus in Magdeburg. (Foto: Kathrin Singer)

Mr Gum und der fliegende Tanzbär

Ein riesiger Bär stolpert nach Bad Lamonisch – und gerät prompt in die Fänge des fiesen Mr Gum. Gemeinsam mit seinem Kumpan zwingt er das Tier zum Tanzen, um reich zu werden. Doch da haben sie nicht mit Polly gerechnet: Die mutigste Neunjährige der Stadt stürzt sich in ein turbulentes Abenteuer voller Witz, Spannung und Freundschaft. Das Theater Magdeburg zeigt die deutschsprachige Erstaufführung für alle ab 8 Jahren.

Datum: Sa, 27.09., 16.00 Uhr | Fr, 17.10., 19.30 Uhr | Sa, 18.10., 19.30 Uhr | Sa, 01.11., 18.00 Uhr | Sa, 15.11., 18.00 Uhr | Fr, 12.12., 18.00 Uhr | So, 28.12., 18.00 Uhr | Mo, 29.12., 15.00 Uhr, jeweils ca. 85 Minuten, Theater Magdeburg, Kammer 2, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

Das Musical "Tabaluga und Lilli" im Kulturhaus Salzwedel

Tabaluga, der kleine Drache, muss die Erde vor dem bösen Schneemann Arktos beschützen. Um ihn aufzuhalten, begibt sich Tabaluga auf eine Reise, um das Wahre Feuer zu finden. Unterwegs begegnet er Gefahren wie der Spinnenfrau Tarantula und entdeckt die Schönheit der Welt. Arktos versucht, Tabaluga von seiner Mission abzulenken, indem er das Mädchen Lilli erschafft. Doch anstatt sein Ziel aus den Augen zu verlieren, lernt der kleine Drache eine noch stärkere Kraft kennen: die Liebe.

Musiker Peter Maffay ist der Erfinder von Tabaluga, dem kleinen grünen Drachen. (Foto: dpa)

Das Musical ist ein märchenhaftes Live-Erlebnis für die ganze Familie. Es begeistert mit liebevollen Kostümen, innovativen Bühnenbildern und den bekannten Hits von Peter Maffay. Die Show ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.



Datum: 28. September, 15 Uhr, Kulturhaus Salzwedel, Vor dem Neuperver Tor 10, 29410 Salzwedel

Zauber im Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel

Ein tolles Ziel fürs Wochenende ist der Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel. Zwischen bunten Blumen und liebevoll gestalteten Märchenfiguren können Familien in 35 Häuschen, einem Schloss und einer Burg in fantasievolle Geschichten eintauchen. Kinder toben auf Spielplätzen und in der Spielscheune – und im „Irrgarten des Lebens“ wird gerannt, gelacht und gestaunt.

Adresse: An der Warthe 5, 29410 Salzwedel, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder von drei bis 14 Jahren sieben Euro, für Erwachsene 8,50 Euro.

Der Park lockt mit liebevoll gestalteten Figuren aus bekannten Märchen. (Foto: Märchenpark und Duftgarten Salzwedel)

Kurzurlaub auf dem Pferdehof in Tangermünde

Das werden Mädchen lieben: Auf dem Hof Albrecht in Buch bei Tangermünde in der Altmark können Familien tolle Tage verbringen. Kinder freuen sich über das Streichelgehege mit Eseln, Ponys und Schafen oder über eine Kutschfahrt, während Reiterinnen und Reiter von geführten Ausritten bis hin zu Reitstunden spannende Abenteuer finden. Wer lieber entspannt, nutzt den überdachten Außenwhirlpool. Dank der Nähe zum Elberadweg ist der Hof auch ein idealer Ausgangspunkt für kleine und große Touren.

Adresse: Breite Straße, 39590 Tangermünde OT Buch, hof-albrecht.com

Ein Stück Afrika vor der Haustür: Straußenland Nedlitz

Im Straußenland Nedlitz erleben Familien ein Stück Afrika mitten in Sachsen-Anhalt: Auf geführten Safaris kommen Besucher den größten Vögeln der Welt ganz nah, erfahren Spannendes über ihre Lebensweise und können sogar Straußeneier bestaunen. Wer mag, stärkt sich anschließend im Farm-Café mit hausgemachten Leckereien oder stöbert im Hofladen nach Souvenirs wie Straußeneierlikör und Federprodukten.

Adresse: Am Bahnhof 10a, 39291 Nedlitz OT Büden Bahnhof, Mi bis Fr, 14 bis 18 Uhr, Sa/So 12 bis 18 Uhr (März bis Oktober)

Chefin Simone Holldorf hat den Straußenhennen einen Eimer voll Getreideleckerlis mitgebracht. (Foto: Bernd Kaufholz)

Immer noch nichts passendes gefunden? In unserem kostenfreien Newsletter für Familien geben wir noch viele weitere Ausflugstipps und jede Menge Tricks und Anregungen. Jetzt kostenlos abonnieren!

Mit unserem Familien-Newsletter wissen Eltern immer, wohin sich ein Ausflug mit den Kids lohnt oder was in Kita, Schule, Erziehung sonst noch wichtig ist.