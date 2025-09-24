Die Saison im Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode nähert sich ihrem Ende. Vor der Winterzeit werden noch einige besondere Attraktionen geboten. Welche besonderen Veranstaltungen noch einen Besuch wert sind.

Bürger- und Miniaturenpark in Wernigerode kurz vor Saisonende - welche Veranstaltungshighlights noch geplant sind

Wer im Herbst den Bürger- und Miniaturenpark in Wernigerode im Harz besucht, kann im Ahorngarten ein Farbspektakel sehen.

Wernigerode. - Bei Wernigerödern wie Touristen ist der Bürger- und Miniaturenpark ein beliebtes Ausflugsziel. Bis Anfang November kann er noch besucht werden - dann schließen sich die Tore bis zum Frühjahr 2026. Im Herbst hat die Anlage einiges zu bieten, verspricht Parksprecherin Kati Müller.