ferien in Sachsen-Anhalt Die Schulferien auf einen Blick: Wann und wie lange die Kinder Ferien haben
Wer kleine Kinder hat, kann in der Regel nur in den Schulferien in den Urlaub fahren. Wann sind in Sachsen-Anhalt Ferien? Alle Termine für 2026 und 2027 im Überblick.
Magdeburg. - Ferienzeit ist für viele Familien Urlaubszeit. In Sachsen-Anhalt haben die Schülerinnen und Schüler sechs Mal pro Jahr Ferien: im Sommer, im Herbst, im Winter, zu Weihnachten, zu Ostern und zu Pfingsten.
Wann genau die Schulferien anfangen und enden, zeigt unserer Übersicht.
Lesen Sie auch: Gesetzliche Feiertage in Sachsen-Anhalt: Alle Termine im Überblick
Ferien in Sachsen-Anhalt: Welche Ferien gibt es im Bundesland?
- Winterferien
- Osterferien
- Pfingstferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Wann sind in Sachsen-Anhalt 2026 Ferien?
Die nächsten Ferien sind die Winterferien, die am 31. Januar beginnen und bis 6. Februar 2026 dauern. Die Schüler starten am 9. Februar 2026 dann wieder in der Schule durch.
Ferien in Sachsen-Anhalt 2026: Alle Termine
- Winterferien: 31. Januar bis 6. Februar 2026
- Osterferien: 30. März bis 3. April 2026
- Pfingstferien: 26. bis 29. Mai 2026
- Sommerferien: 4. Juli bis 14. August 2026
- Herbstferien: 19. bis 30. Oktober 2026
- Weihnachtsferien: 21. Dezember 2026 bis 2. Januar 2027
Ferien in Sachsen-Anhalt 2027
- Winterferien: 1. Februar bis 5. Februar 2027
- Osterferien: 22. März bis 26. März 2027
- Pfingstferien: 18. Mai bis 21. Mai 2027
- Sommerferien: 10. Juli bis 20. August 2027
- Herbstferien: 18. Oktober bis 22. Oktober 2027
- Weihnachtsferien: 20. Dezember bis 31. Dezember 2027
Lesen Sie auch: Das bietet der Wittenberger Ferien-Erlebnis-Pass 2025
Einschulung 2026 in Sachsen-Anhalt
Die Einschulung in Sachsen-Anhalt ist im Jahr 2026 am Samstag, den 15. August. Der Unterricht beginnt am Montag, den 17. August 2026.
Einschulung 2027 in Sachsen-Anhalt
Die Einschulung in Sachsen-Anhalt ist im Jahr 2027 am Samstag, den 21. August. Der Unterricht beginnt am Montag, den 23. August 2027.
Besonderheit der Sommerferien in Sachsen-Anhalt
Die Termine für die Herbstferien, Weihnachtsferien, Winterferien, Osterferien und Pfingstferien darf Sachsen-Anhalt selbst bestimmen. Die Sommerferien hingegen werden von der Kultusministerkonferenz geplant.
Lesen Sie auch: Verlängerte Sommerferien können teuer werden
So soll vermieden werden, dass alle Bundesländer gleichzeitig Ferien haben und es dadurch zu überlasteten Autobahnen kommt. Ebenfalls soll gewährleistet werden, dass es "eine gleichmäßigere Nachfrage an Urlaubsangeboten" gibt, heißt es auf der Website der Kultusministerkonferenz.
Für die jeweilige Festlegung der Sommerferientermine wurden die Bundesländer in fünf Gruppen eingeteilt. Sachsen-Anhalt ist hierbei zusammen mit Bremen, Sachsen, Niedersachsen und Thüringen in einer Gruppe.