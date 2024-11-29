Familientipp für Sachsen-Anhalt Lumagica, Ritterfest und Paddington! Das sind die besten Herbst-Highlights
Der Herbst in Sachsen-Anhalt hält für Familien jede Menge Erlebnisse bereit! Von Volksfesten über Puppentheater, und Mitmachangebote in den Herbstferien – jeder kommt auf seine Kosten. Hier kommt die Übersicht von Nord nach Süd.
Magdeburg/Halle (Saale). Der Herbst in Sachsen-Anhalt wird bunt und spannend! Ob Abenteuer beim Ritterfest, faszinierende Puppenshows, oder erleuchtende Momente – hier erleben Kinder und Eltern gemeinsam unvergessliche Zeit. Entdecke jetzt die Highlights für euer Familienwochenende! Hier sind die schönsten Ziele für Familien von Sachsen-Anhalts Mitte über Nord und Süd geordnet.
Hier kommen unsere Tipps für Familien geordnet von Mitte - Süd - Nord in Sachsen-Anhalt:
DIE GOLDENE MITTE SACHSEN-ANHALTS
Ritterfest im Kurpark Thale
Vom 3. bis 5. Oktober 2025 entführt der Kurpark Thale Familien in eine märchenhafte Mittelalterwelt. Historische Musik, Gaukelei, Akrobatik, Schlangen- und Fakirshows sorgen für Unterhaltung, während Ritter von „Midgards Feuerbund“ und „Mandschur Tengri“ spannende Kämpfe zu Fuß und zu Pferde zeigen. Zahlreiche Schenken und Tavernen verwöhnen mit herzhaften und süßen Leckereien – ein Erlebnis für Groß und Klein!
Datum: 3. bis 5.10.2025, täglich 10–19 Uhr, Kurpark Thale, www.carnica-spectaculi.de
Taschenlampenführungen für Kinder in der Baumannshöhle
Ein besonderes Abenteuer für kleine Entdecker ab fünf Jahren bietet eine einstündige Taschenlampenführung durch die Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Harz. Mit eigener Taschenlampe und Helm ausgerüstet, erfahren die Kinder Spannendes über die Tropfsteine und die tierischen Bewohner der Höhle. Los geht es um 9 Uhr an der Baumannshöhle in Rübeland (Treffpunkt 8.55 Uhr).
Datum: 4./7./9./11./14./16./18./21./23./25./28. oder 30. Oktober, 9 Uhr, Baumannshöhle, Blankenburger Str. 36, 38889 Oberharz am Brocken
Abheben im Harz: Das Luftfahrtmuseum Wernigerode
Im Luftfahrtmuseum Wernigerode wird Technikgeschichte lebendig: Mehr als 2.000 Exponate – vom Jet bis zum Helikopter – sind dort zu sehen. Für Familien besonders spannend sind die Mitmachangebote: Kinder können in der begehbaren Transall auf dem Dach eine Riesenrutsche nutzen, mit der Museumsführerin „Fanny“ per Audioguide durchs Haus gehen oder an Experimentierstationen den Gesetzen der Luft auf den Grund gehen. Auch Flugsimulatoren laden zum Ausprobieren ein.
Adresse: Gießerweg 1, 38855 Wernigerode, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet (letzter Einlass: 16.30 Uhr), luftfahrtmuseum-wernigerode.de
Familienerlebnis an der Rappbodetalsperre
Wie wäre es mit einer ordentlichen Portion Adrenalin? Das Erlebnisareal an der Rappbodetalsperre bietet für Groß und Klein spannende Abenteuer und Erholung zugleich. Actionfans erleben Nervenkitzel beim Megazipline-Fliegen, Gigaswing-Pendelsprung, Wallrunning oder dem Katapulterlebnis Ultrashot. Wer es gemütlicher mag, genießt den Spaziergang über die Hängebrücke TITAN RT, besucht das 5D-Kino oder bewundert die Aussicht vom Solitair-Turm. Für die Kleinsten gibt es einen Indoorspielplatz, während sich alle anderen im Typisch Harz Regioshop und an den Picknickinseln entspannen können. Ein perfekter Tagesausflug für die ganze Familie!
Adresse: 38889 Stadt Oberharz am Brocken (OT Rübeland), geöffnet Do bis So, 9.30 Uhr bis 18 Uhr, Harzdrenalin
DER SÜDEN SACHSEN-ANHALTS
„Umarmst du mich mal?“ – Kuschelige Abenteuer auf der Puppenbühne
Im Anhaltischen Theater Dessau erwachen Igel, Schildkröte & Co. zu einem herzerwärmenden Puppenspaß: Wer bekommt eine Umarmung, wer hat gerade „superwichtige“ Dinge zu tun? Ein liebevolles Puppenspiel über Freundschaft, Mut und große Gefühle – perfekt für einen Nachmittag voller Spaß für die ganze Familie.
Datum: 5./12. Oktober 2025, 15Uhr, Altes Theater/ Puppenbühne, für Kinder ab 4 Jahren
Kürbisse zum Selbstpflücken
Die Melonen sind abgeerntet, jetzt sind die Kürbisse dran: Auf dem Selbstpflück-Feld in Peißen/Zöberitz im Saalekreis wird die Herbstsaison mit Butternut-, Halloween- und Hokkaido-Kürbissen zum Selbstpflücken eingeleitet. Das Feld liegt direkt an der B100.
Gruseliges Vergnügen für die ganze Familie: Halloween im Belantis
Vom 3. Oktober bis 1. November 2025 verwandelt sich der Freizeitpark Belantis bei Leipzig in ein schaurig-schönes AbenteuerReich. An allen Freitagen und Samstagen im Oktober sowie am 1. November erwartet euch ein Halloween-Special mit verlängerten Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr.
Für die Kleinen gibt es altersgerechte Grusel-Labyrinthe wie den Düsteren Märchenwald und den Fluch des Imhotep, während die Großen sich in die Grabkammer des Grauens oder das Irrgarten des Schreckens wagen können
Datum: 3. Oktober – 1. November 2025, freitags und samstags sowie am 1. November: 10 - 20 Uhr, Belantis – Das AbenteuerReich, Zur Weißen Mark 1, 04249 Leipzig
Kletterpark und Adventure-Golf am Markkleeberger See erweitert die Öffnungszeiten
Auf in Richtung Leipzig: Der Kletterpark und auf der Adventure-Golf-Anlage am Markkleeberger See verspricht Spiel und Spaß für alle Altersgruppen – ob mit der Familie, als Gruppe, zum Geburtstag oder beim Betriebsausflug. Auf rund 2.000 Quadratmetern warten spannende Bahnen mit Höhen, Findlingen und Brücken über einen Bachlauf, die es geschickt zu umspielen gilt. Vorkenntnisse sind nicht nötig – einfach Schläger nehmen und loslegen! Also: Raus an die frische Luft und jede Menge Abenteuer erleben!
Adresse: Markkleeberger See oberhalb der Auenhainer Bucht im Kletterpark – Paddelsteg 2 – 04416 Markkleeberg / OT Auenhain
Adresse: An der Steinklöbe 16, D-06642 Nebra, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, himmelsscheibe-erleben
Auf Rätseljagd mit Claude Monet in Leipzig
Pünktlich zu den Herbstferien in Sachsen lädt das Panometer Leipzig wieder zur beliebten Familienaktion „Wo ist Claude?“ ein. Vom 3. Oktober bis 2. November 2025 können Kinder, Eltern und Großeltern gemeinsam den berühmten Maler Claude Monet im Ausstellungshaus aufspüren. Acht Rätselumschläge führen durch die Ausstellung und helfen dabei, sein Versteck zu finden. Unter allen erfolgreichen Teilnehmenden wird wöchentlich ein Familienticket für die kommende Panorama-Schau „ANTARKTIS“ verlost.
Datum: 3. Okt. bis 2. Nov. 2025, täglich Familienführungen in den Herbstferien: Montag bis Freitag, 11 Uhr, Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig, empfohlen ist die Rätseljagd für Familien mit Kindern ab zehn Jahren. Für jüngere Gäste gibt es die reguläre Rätselrallye
Kreatives Herbstferienprogramm in der Arche Nebra
In den Herbstferien (13. bis 24. Oktober 2025) wartet in der Arche Nebra im Burgenlandkreis ein spannendes Mitmachprogramm für Kinder bis 16 Jahre – und an diesen Tagen ist der Eintritt sogar frei!
Dienstags, am 14. und 21. Oktober, können die kleinen Besucher mit Papier und Gras Frottagen von skandinavischen Felsbildern erstellen, genau wie echte Archäologen.
Donnerstags, am 16. und 23. Oktober, wird es metallisch: Dann können Kinder kleine Himmelsscheiben aus Zinn gießen und als Andenken mit nach Hause nehmen.
Die Aktionen dauern jeweils etwa eine Stunde; die Frottage kostet 3 €, das Zinngießen 5 €. Für das Gießen ist eine Anmeldung erforderlich – per E-Mail an aktiv@himmelsscheibe-erleben.de oder telefonisch unter +49 34461 2552‑13.
Datum: 13.–25. Oktober, dienstags und donnerstags, 10–16 Uhr, Arche Nebra, Am Weinberg 1, 06642 Nebra
Sandmännchen & Pittiplatsch zu Besuch im Erlebnispark Memleben
Am Tag der Deutschen Einheit gibt es ein besonderes Highlight im Erlebnispark Memleben im Burgenlandkreis: Am Freitag, 3. Oktober, kommen das Sandmännchen und Pittiplatsch zum „Meet and Greet“. Kinder können ihre Fernsehfreunde live erleben und ein Erinnerungsfoto machen – der Spaß ist im Parkeintritt enthalten. Zusätzlich warten viele Shows, Attraktionen und Abenteuer auf die ganze Familie.
Datum: 3. Oktober 2025, 10–17 Uhr (Einlass bis 15 Uhr), Erlebnispark Memleben, Unstruttal 1, 06642 Memleben
Führung in die Unterwelt in Zeitz
Der Verein "Unterirdisches Zeitz" begann in den 1990er Jahren, ein Labyrinth von unterirdischen Gängen unter der Altstadt zugänglich zu machen. Bis zu fünf Kilometer lang soll das System aus Gängen, Stollen und Kammern sein.
Zeitz ist unterirdisch durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Fast jedes zweite Haus in der Altstadt hat Gänge. Etwa 700 Meter sind begehbar. Seit Eröffnung haben etwa 360.000 Menschen die Anlagen besichtigt. Etwa 7.000 Besucher kommen pro Jahr.
Mit einer Schatzsuche zum Kindergeburtstag begeistert der Verein jedes Jahr viele Kinder. Ein Abenteuer in den Gängen auf der Suche nach verborgenen Schätzen ist garantiert.
Führungen sind nach Anmeldung möglich.
Kontakt: Interessensgemeinschaft "Unterirdisches Zeitz" e.V., Altmarkt 21, 06712 Zeitz, info@unterirdisches-zeitz.de
DER NORDEN SACHSEN-ANHALTS
Lichterzauber im Elbauenpark: „In 80 Tagen um die Welt“
Der Elbauenpark verwandelt sich auch in diesem Jahr wieder in ein funkelndes Abenteuerland! Unter dem neuen Motto „In 80 Tagen um die Welt“ können Familien vom 1. Oktober bis 30. November die Weltreise von Jules Verne in einer spektakulären Lichtershow erleben. Familien dürfen sich auf ein emotionales Gesamtkunstwerk voller Magie, Licht und Staunen freuen – ein Erlebnis für Groß und Klein.
Datum: 1. Oktober bis 30. November 2025, täglich geöffnet, Elbauenpark Magdeburg, Harsdorfer Str. 1, 39114 Magdeburg
Paddington Bärs erstes Konzert im Opernhaus Magdeburg
Der berühmte Bär mit Mantel und Hut erobert die Bühne des Theaters Magdeburg: Gemeinsam mit der Magdeburgischen Philharmonie erlebt Paddington in Herbert Chappells „Paddington Bärs erstes Konzert“ spannende Abenteuer in der Welt der Musik. Das Kinderkonzert aus der Reihe „Happy New Ears“ ist für Kinder ab 6 Jahren und die ganze Familie geeignet – mit viel Witz, Jazz- und Filmmusikklängen sowie Klassik zum Kennenlernen.
Datum: Samstag, 4. Oktober 2025, jeweils 11 Uhr, Opernhaus Magdeburg, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg
Mr Gum und der fliegende Tanzbär
Ein riesiger Bär stolpert nach Bad Lamonisch – und gerät prompt in die Fänge des fiesen Mr Gum. Gemeinsam mit seinem Kumpan zwingt er das Tier zum Tanzen, um reich zu werden. Doch da haben sie nicht mit Polly gerechnet: Die mutigste Neunjährige der Stadt stürzt sich in ein turbulentes Abenteuer voller Witz, Spannung und Freundschaft. Das Theater Magdeburg zeigt die deutschsprachige Erstaufführung für alle ab 8 Jahren.
Datum: Fr, 17.10., 19.30 Uhr | Sa, 18.10., 19.30 Uhr | Sa, 01.11., 18.00 Uhr | Sa, 15.11., 18.00 Uhr | Fr, 12.12., 18.00 Uhr | So, 28.12., 18.00 Uhr | Mo, 29.12., 15.00 Uhr, jeweils ca. 85 Minuten, Theater Magdeburg, Kammer 2, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg
Zauber im Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel
Ein tolles Ziel fürs Wochenende ist der Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel. Zwischen bunten Blumen und liebevoll gestalteten Märchenfiguren können Familien in 35 Häuschen, einem Schloss und einer Burg in fantasievolle Geschichten eintauchen. Kinder toben auf Spielplätzen und in der Spielscheune – und im „Irrgarten des Lebens“ wird gerannt, gelacht und gestaunt.
Adresse: An der Warthe 5, 29410 Salzwedel, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder von drei bis 14 Jahren sieben Euro, für Erwachsene 8,50 Euro.
Kurzurlaub auf dem Pferdehof in Tangermünde
Das werden Mädchen lieben: Auf dem Hof Albrecht in Buch bei Tangermünde in der Altmark können Familien tolle Tage verbringen. Kinder freuen sich über das Streichelgehege mit Eseln, Ponys und Schafen oder über eine Kutschfahrt, während Reiterinnen und Reiter von geführten Ausritten bis hin zu Reitstunden spannende Abenteuer finden. Wer lieber entspannt, nutzt den überdachten Außenwhirlpool. Dank der Nähe zum Elberadweg ist der Hof auch ein idealer Ausgangspunkt für kleine und große Touren.
Adresse: Breite Straße, 39590 Tangermünde OT Buch, hof-albrecht.com
Ein Stück Afrika vor der Haustür: Straußenland Nedlitz
Im Straußenland Nedlitz erleben Familien ein Stück Afrika mitten in Sachsen-Anhalt: Auf geführten Safaris kommen Besucher den größten Vögeln der Welt ganz nah, erfahren Spannendes über ihre Lebensweise und können sogar Straußeneier bestaunen. Wer mag, stärkt sich anschließend im Farm-Café mit hausgemachten Leckereien oder stöbert im Hofladen nach Souvenirs wie Straußeneierlikör und Federprodukten.
Adresse: Am Bahnhof 10a, 39291 Nedlitz OT Büden Bahnhof, Mi bis Fr, 14 bis 18 Uhr, Sa/So 12 bis 18 Uhr (März bis Oktober)
