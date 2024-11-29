Der Herbst in Sachsen-Anhalt hält für Familien jede Menge Erlebnisse bereit! Von Volksfesten über Puppentheater, und Mitmachangebote in den Herbstferien – jeder kommt auf seine Kosten. Hier kommt die Übersicht von Nord nach Süd.

Lumagica, Ritterfest und Paddington! Das sind die besten Herbst-Highlights

Vorfreude auf die «Lumagica» in Magdeburg: Eine Laserschau vor dem Jahrtausendturm, 300 Lichtinstallationen aus mehr als 100 Kilometern Lichterketten - auch in diesem Jahr soll wie hier 2024 wieder viel los sein.

Magdeburg/Halle (Saale). Der Herbst in Sachsen-Anhalt wird bunt und spannend! Ob Abenteuer beim Ritterfest, faszinierende Puppenshows, oder erleuchtende Momente – hier erleben Kinder und Eltern gemeinsam unvergessliche Zeit. Entdecke jetzt die Highlights für euer Familienwochenende! Hier sind die schönsten Ziele für Familien von Sachsen-Anhalts Mitte über Nord und Süd geordnet.

Hier kommen unsere Tipps für Familien geordnet von Mitte - Süd - Nord in Sachsen-Anhalt:

DIE GOLDENE MITTE SACHSEN-ANHALTS

Ritterfest im Kurpark Thale

Vom 3. bis 5. Oktober 2025 entführt der Kurpark Thale Familien in eine märchenhafte Mittelalterwelt. Historische Musik, Gaukelei, Akrobatik, Schlangen- und Fakirshows sorgen für Unterhaltung, während Ritter von „Midgards Feuerbund“ und „Mandschur Tengri“ spannende Kämpfe zu Fuß und zu Pferde zeigen. Zahlreiche Schenken und Tavernen verwöhnen mit herzhaften und süßen Leckereien – ein Erlebnis für Groß und Klein!

Datum: 3. bis 5.10.2025, täglich 10–19 Uhr, Kurpark Thale, www.carnica-spectaculi.de

Auf zum großen „Ritterfest“ mit der ganzen Familie, in den Kurpark der Hexenstadt Thale. (Foto: Veranstalter)

Taschenlampenführungen für Kinder in der Baumannshöhle

Ein besonderes Abenteuer für kleine Entdecker ab fünf Jahren bietet eine einstündige Taschenlampenführung durch die Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Harz. Mit eigener Taschenlampe und Helm ausgerüstet, erfahren die Kinder Spannendes über die Tropfsteine und die tierischen Bewohner der Höhle. Los geht es um 9 Uhr an der Baumannshöhle in Rübeland (Treffpunkt 8.55 Uhr).

Datum: 4./7./9./11./14./16./18./21./23./25./28. oder 30. Oktober, 9 Uhr, Baumannshöhle, Blankenburger Str. 36, 38889 Oberharz am Brocken

Mit Taschenlampe unterwegs: Kinder entdecken in der Rübeländer Tropfsteinhöhle spannende Geheimnisse und erfahren, wie Stalaktiten und Stalagmiten entstehen. (Foto: Veranstalter)

Abheben im Harz: Das Luftfahrtmuseum Wernigerode

Im Luftfahrtmuseum Wernigerode wird Technikgeschichte lebendig: Mehr als 2.000 Exponate – vom Jet bis zum Helikopter – sind dort zu sehen. Für Familien besonders spannend sind die Mitmachangebote: Kinder können in der begehbaren Transall auf dem Dach eine Riesenrutsche nutzen, mit der Museumsführerin „Fanny“ per Audioguide durchs Haus gehen oder an Experimentierstationen den Gesetzen der Luft auf den Grund gehen. Auch Flugsimulatoren laden zum Ausprobieren ein.

Adresse: Gießerweg 1, 38855 Wernigerode, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet (letzter Einlass: 16.30 Uhr), luftfahrtmuseum-wernigerode.de

Im Flugsimulator können Kinder selbst einmal das Steuer übernehmen und den Traum vom Fliegen ausprobieren. (Foto: MZ)

Familienerlebnis an der Rappbodetalsperre

Wie wäre es mit einer ordentlichen Portion Adrenalin? Das Erlebnisareal an der Rappbodetalsperre bietet für Groß und Klein spannende Abenteuer und Erholung zugleich. Actionfans erleben Nervenkitzel beim Megazipline-Fliegen, Gigaswing-Pendelsprung, Wallrunning oder dem Katapulterlebnis Ultrashot. Wer es gemütlicher mag, genießt den Spaziergang über die Hängebrücke TITAN RT, besucht das 5D-Kino oder bewundert die Aussicht vom Solitair-Turm. Für die Kleinsten gibt es einen Indoorspielplatz, während sich alle anderen im Typisch Harz Regioshop und an den Picknickinseln entspannen können. Ein perfekter Tagesausflug für die ganze Familie!

Adresse: 38889 Stadt Oberharz am Brocken (OT Rübeland), geöffnet Do bis So, 9.30 Uhr bis 18 Uhr, Harzdrenalin

Rasant unterwegs: An der Zipline sausen Kinder (ab zehn Jahren und 40 Kilogramm) und Erwachsene gleichermaßen durch die Luft und genießen den Blick auf den Harz. (Foto: www.imago-images.de)

DER SÜDEN SACHSEN-ANHALTS

„Umarmst du mich mal?“ – Kuschelige Abenteuer auf der Puppenbühne

Im Anhaltischen Theater Dessau erwachen Igel, Schildkröte & Co. zu einem herzerwärmenden Puppenspaß: Wer bekommt eine Umarmung, wer hat gerade „superwichtige“ Dinge zu tun? Ein liebevolles Puppenspiel über Freundschaft, Mut und große Gefühle – perfekt für einen Nachmittag voller Spaß für die ganze Familie.

Datum: 5./12. Oktober 2025, 15Uhr, Altes Theater/ Puppenbühne, für Kinder ab 4 Jahren

Szene aus dem Stück: Kuschelalarm bei Igel und Schildkröte. (Foto: Claudia Heysel)

Kürbisse zum Selbstpflücken

Die Melonen sind abgeerntet, jetzt sind die Kürbisse dran: Auf dem Selbstpflück-Feld in Peißen/Zöberitz im Saalekreis wird die Herbstsaison mit Butternut-, Halloween- und Hokkaido-Kürbissen zum Selbstpflücken eingeleitet. Das Feld liegt direkt an der B100.

Bei Halle auf dem Feld der Regiofarmers, können kleine und große Kürbisfans selbst pflücken. (Foto: DPA)

Gruseliges Vergnügen für die ganze Familie: Halloween im Belantis

Vom 3. Oktober bis 1. November 2025 verwandelt sich der Freizeitpark Belantis bei Leipzig in ein schaurig-schönes AbenteuerReich. An allen Freitagen und Samstagen im Oktober sowie am 1. November erwartet euch ein Halloween-Special mit verlängerten Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr.

Tanzender Grusel am Parkeingang: Schon beim Betreten des Belantis-AbenteuerReichs sorgen die fröhlichen Skelette für Halloween-Stimmung. (Foto: Jessica Quick)

Für die Kleinen gibt es altersgerechte Grusel-Labyrinthe wie den Düsteren Märchenwald und den Fluch des Imhotep, während die Großen sich in die Grabkammer des Grauens oder das Irrgarten des Schreckens wagen können

Datum: 3. Oktober – 1. November 2025, freitags und samstags sowie am 1. November: 10 - 20 Uhr, Belantis – Das AbenteuerReich, Zur Weißen Mark 1, 04249 Leipzig

Kletterpark und Adventure-Golf am Markkleeberger See erweitert die Öffnungszeiten

Auf in Richtung Leipzig: Der Kletterpark und auf der Adventure-Golf-Anlage am Markkleeberger See verspricht Spiel und Spaß für alle Altersgruppen – ob mit der Familie, als Gruppe, zum Geburtstag oder beim Betriebsausflug. Auf rund 2.000 Quadratmetern warten spannende Bahnen mit Höhen, Findlingen und Brücken über einen Bachlauf, die es geschickt zu umspielen gilt. Vorkenntnisse sind nicht nötig – einfach Schläger nehmen und loslegen! Also: Raus an die frische Luft und jede Menge Abenteuer erleben!

Adresse: Markkleeberger See oberhalb der Auenhainer Bucht im Kletterpark – Paddelsteg 2 – 04416 Markkleeberg / OT Auenhain

In Markkleeberg lässt es wunderbar klettern - und nicht nur das ... (Foto: Adventure- und Golfpark Markkleeberg)

Adresse: An der Steinklöbe 16, D-06642 Nebra, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, himmelsscheibe-erleben

Auf Rätseljagd mit Claude Monet in Leipzig

Pünktlich zu den Herbstferien in Sachsen lädt das Panometer Leipzig wieder zur beliebten Familienaktion „Wo ist Claude?“ ein. Vom 3. Oktober bis 2. November 2025 können Kinder, Eltern und Großeltern gemeinsam den berühmten Maler Claude Monet im Ausstellungshaus aufspüren. Acht Rätselumschläge führen durch die Ausstellung und helfen dabei, sein Versteck zu finden. Unter allen erfolgreichen Teilnehmenden wird wöchentlich ein Familienticket für die kommende Panorama-Schau „ANTARKTIS“ verlost.

Datum: 3. Okt. bis 2. Nov. 2025, täglich Familienführungen in den Herbstferien: Montag bis Freitag, 11 Uhr, Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig, empfohlen ist die Rätseljagd für Familien mit Kindern ab zehn Jahren. Für jüngere Gäste gibt es die reguläre Rätselrallye

Familienerlebnis in der Kunst: Kinder und Eltern können in der Panorama-Ausstellung „Die Kathedrale von Monet“ gemeinsam rätseln, entdecken und spielerisch in die Welt des berühmten Malers eintauchen. (Foto: Tom Schulze (c) Asisi)

Kreatives Herbstferienprogramm in der Arche Nebra

In den Herbstferien (13. bis 24. Oktober 2025) wartet in der Arche Nebra im Burgenlandkreis ein spannendes Mitmachprogramm für Kinder bis 16 Jahre – und an diesen Tagen ist der Eintritt sogar frei!

Dienstags, am 14. und 21. Oktober, können die kleinen Besucher mit Papier und Gras Frottagen von skandinavischen Felsbildern erstellen, genau wie echte Archäologen.

Donnerstags, am 16. und 23. Oktober, wird es metallisch: Dann können Kinder kleine Himmelsscheiben aus Zinn gießen und als Andenken mit nach Hause nehmen.

Die Aktionen dauern jeweils etwa eine Stunde; die Frottage kostet 3 €, das Zinngießen 5 €. Für das Gießen ist eine Anmeldung erforderlich – per E-Mail an aktiv@himmelsscheibe-erleben.de oder telefonisch unter +49 34461 2552‑13.

Datum: 13.–25. Oktober, dienstags und donnerstags, 10–16 Uhr, Arche Nebra, Am Weinberg 1, 06642 Nebra

Ein stolzes Kind präsentiert seine selbst gegossene Himmelsscheibe aus Zinn in der Arche Nebra. (Foto: Marco Warmuth/Arche Nebra)

Sandmännchen & Pittiplatsch zu Besuch im Erlebnispark Memleben

Am Tag der Deutschen Einheit gibt es ein besonderes Highlight im Erlebnispark Memleben im Burgenlandkreis: Am Freitag, 3. Oktober, kommen das Sandmännchen und Pittiplatsch zum „Meet and Greet“. Kinder können ihre Fernsehfreunde live erleben und ein Erinnerungsfoto machen – der Spaß ist im Parkeintritt enthalten. Zusätzlich warten viele Shows, Attraktionen und Abenteuer auf die ganze Familie.

Datum: 3. Oktober 2025, 10–17 Uhr (Einlass bis 15 Uhr), Erlebnispark Memleben, Unstruttal 1, 06642 Memleben

Führung in die Unterwelt in Zeitz

Der Verein "Unterirdisches Zeitz" begann in den 1990er Jahren, ein Labyrinth von unterirdischen Gängen unter der Altstadt zugänglich zu machen. Bis zu fünf Kilometer lang soll das System aus Gängen, Stollen und Kammern sein.

Zeitz ist unterirdisch durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Fast jedes zweite Haus in der Altstadt hat Gänge. Etwa 700 Meter sind begehbar. Seit Eröffnung haben etwa 360.000 Menschen die Anlagen besichtigt. Etwa 7.000 Besucher kommen pro Jahr.

Mit einer Schatzsuche zum Kindergeburtstag begeistert der Verein jedes Jahr viele Kinder. Ein Abenteuer in den Gängen auf der Suche nach verborgenen Schätzen ist garantiert.

Führungen sind nach Anmeldung möglich.

Kontakt: Interessensgemeinschaft "Unterirdisches Zeitz" e.V., Altmarkt 21, 06712 Zeitz, info@unterirdisches-zeitz.de

Etwa 700 Meter lang sind die Gänge, die Besucher begehen können. Andreas Wilke führt sie in die Unterwelt und kennt viele ihrer Geheimnisse. (Foto: René Weimer)

DER NORDEN SACHSEN-ANHALTS

Lichterzauber im Elbauenpark: „In 80 Tagen um die Welt“

Der Elbauenpark verwandelt sich auch in diesem Jahr wieder in ein funkelndes Abenteuerland! Unter dem neuen Motto „In 80 Tagen um die Welt“ können Familien vom 1. Oktober bis 30. November die Weltreise von Jules Verne in einer spektakulären Lichtershow erleben. Familien dürfen sich auf ein emotionales Gesamtkunstwerk voller Magie, Licht und Staunen freuen – ein Erlebnis für Groß und Klein.

Lumagica Magdeburg 2023: Über dem Angersee wird alle zehn Minuten eine Laser-Licht-Show geboten. Auch der Turm ist zusätzlich illuminiert. (Foto: Rainer Schweingel)

Datum: 1. Oktober bis 30. November 2025, täglich geöffnet, Elbauenpark Magdeburg, Harsdorfer Str. 1, 39114 Magdeburg

Paddington Bärs erstes Konzert im Opernhaus Magdeburg

Der berühmte Bär mit Mantel und Hut erobert die Bühne des Theaters Magdeburg: Gemeinsam mit der Magdeburgischen Philharmonie erlebt Paddington in Herbert Chappells „Paddington Bärs erstes Konzert“ spannende Abenteuer in der Welt der Musik. Das Kinderkonzert aus der Reihe „Happy New Ears“ ist für Kinder ab 6 Jahren und die ganze Familie geeignet – mit viel Witz, Jazz- und Filmmusikklängen sowie Klassik zum Kennenlernen.

Datum: Samstag, 4. Oktober 2025, jeweils 11 Uhr, Opernhaus Magdeburg, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

Paddington Bär freut sich schon auf seinen Auftritt im Opernhaus in Magdeburg. (Foto: Kathrin Singer)

Mr Gum und der fliegende Tanzbär

Ein riesiger Bär stolpert nach Bad Lamonisch – und gerät prompt in die Fänge des fiesen Mr Gum. Gemeinsam mit seinem Kumpan zwingt er das Tier zum Tanzen, um reich zu werden. Doch da haben sie nicht mit Polly gerechnet: Die mutigste Neunjährige der Stadt stürzt sich in ein turbulentes Abenteuer voller Witz, Spannung und Freundschaft. Das Theater Magdeburg zeigt die deutschsprachige Erstaufführung für alle ab 8 Jahren.

Datum: Fr, 17.10., 19.30 Uhr | Sa, 18.10., 19.30 Uhr | Sa, 01.11., 18.00 Uhr | Sa, 15.11., 18.00 Uhr | Fr, 12.12., 18.00 Uhr | So, 28.12., 18.00 Uhr | Mo, 29.12., 15.00 Uhr, jeweils ca. 85 Minuten, Theater Magdeburg, Kammer 2, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

Zauber im Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel

Ein tolles Ziel fürs Wochenende ist der Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel. Zwischen bunten Blumen und liebevoll gestalteten Märchenfiguren können Familien in 35 Häuschen, einem Schloss und einer Burg in fantasievolle Geschichten eintauchen. Kinder toben auf Spielplätzen und in der Spielscheune – und im „Irrgarten des Lebens“ wird gerannt, gelacht und gestaunt.

Adresse: An der Warthe 5, 29410 Salzwedel, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder von drei bis 14 Jahren sieben Euro, für Erwachsene 8,50 Euro.

Der Park lockt mit liebevoll gestalteten Figuren aus bekannten Märchen. (Foto: Märchenpark und Duftgarten Salzwedel)

Kurzurlaub auf dem Pferdehof in Tangermünde

Das werden Mädchen lieben: Auf dem Hof Albrecht in Buch bei Tangermünde in der Altmark können Familien tolle Tage verbringen. Kinder freuen sich über das Streichelgehege mit Eseln, Ponys und Schafen oder über eine Kutschfahrt, während Reiterinnen und Reiter von geführten Ausritten bis hin zu Reitstunden spannende Abenteuer finden. Wer lieber entspannt, nutzt den überdachten Außenwhirlpool. Dank der Nähe zum Elberadweg ist der Hof auch ein idealer Ausgangspunkt für kleine und große Touren.

Adresse: Breite Straße, 39590 Tangermünde OT Buch, hof-albrecht.com

Ein Stück Afrika vor der Haustür: Straußenland Nedlitz

Im Straußenland Nedlitz erleben Familien ein Stück Afrika mitten in Sachsen-Anhalt: Auf geführten Safaris kommen Besucher den größten Vögeln der Welt ganz nah, erfahren Spannendes über ihre Lebensweise und können sogar Straußeneier bestaunen. Wer mag, stärkt sich anschließend im Farm-Café mit hausgemachten Leckereien oder stöbert im Hofladen nach Souvenirs wie Straußeneierlikör und Federprodukten.

Adresse: Am Bahnhof 10a, 39291 Nedlitz OT Büden Bahnhof, Mi bis Fr, 14 bis 18 Uhr, Sa/So 12 bis 18 Uhr (März bis Oktober)

Chefin Simone Holldorf hat den Straußenhennen einen Eimer voll Getreideleckerlis mitgebracht. (Foto: Bernd Kaufholz)

