Das wird ein aufregendes Kindertagswochenende im Elbauenpark in Magdeburg. Mit einer großen Party wird am 3. Juni eine neue Attraktion eröffnet.

Magdeburg - Für alle, die schon auf den Tag ihrer Fahrprüfung warten, hat der Magdeburger Elbauenpark gute Nachrichten. Mit Elektroautos können Kinder den Fahrspaß schon jetzt ausprobieren.

Das wird ein aufregendes Kindertagswochenende im Elbauenpark mit Spiel, Spaß und Spannung für alle Altersklassen. Mit einer großen Party wird am Sonnabend, 3. Juni, ab 14 Uhr die neue Attraktion im Elbauenpark eröffnet: die HappyRoadz-Station.

Jens Weißflog und Bruno Eyron zu Gast im Magdeburger Elbauenpark

Alle Kinder, die selbst gern hinterm Steuer sitzen, können hier ihren neuen Lieblingsort finden. In der Nähe des Rutschenturms auf dem Kleinen Anger stehen elf kleine Flitzer und warten auf ihre jungen Fahrerinnen und Fahrer. Gestartet werden die Autos mit einem sogenannten Token, der käuflich erworben werden kann. Die Fahrzeit dauert drei Minuten.

Außerdem eröffnet gleich daneben Magdeburgs erstes Automaten-Café. An einem Greifautomaten können allerlei wertvolle Preise geangelt werden. Mit Gewinn-Garantie, informiert das Team vom Elbauenpark. Daneben gibt es Automaten für Kaffee, kalte Getränke, Kuchen, Snacks oder ein Eis am Stiel. Die Opening-Party wird von „Der Preis ist heiß“-Original Harry Wijnvoord moderiert.

Deutschlands erfolgreichster Skispringer Jens Weißflog und Schauspieler Bruno Eyron, der als „Balko“ bekannt wurde, kommen ebenfalls vorbei. Es gibt ZigZag-Musik mit Ille & Sascha und Currywurst von Olaf Bernhardt. Außerdem findet das bunte Rahmenprogramm der Landesjugendspiele des Sportbundes Sachsen-Anhalt auf dem Sportareal im Elbauenpark statt. Los geht es 11 Uhr. Ab 17.30 Uhr werden die Bobfahrer Alexander Schüller und Nico Semmler und Diskuswerfer Martin Wierig zur Autogrammstunde erwartet.

Am Sonntag, 4. Juni, werden auf dem Kleinen Anger ab 9 Uhr beim Landschaftsgärtner-Cup Sachsen-Anhalt wieder die besten Landschaftsgarten-Azubis des Landes gesucht. Auszubildende aus Garten- und Landschaftsbaubetrieben treten zu ihrer Landesmeisterschaft an und das Publikum im Elbauenpark kann den angehenden Gartenbau-Profis über die Schulter schauen und gute Tipps ergattern. Die Siegerehrung ist für 17.30 Uhr vorgesehen.

Mit zwei Neuerungen startet Magdeburgs grüne Oase bereits Anfang April in die neue Saison. Vom Elbauen-Express gibt es jetzt eine Mini-Version für Kinder: Der Elbi-Express tuckert an den Wochenenden gemütliche 15 Minuten durch den Park. Kinder ab zwei Jahren zahlen zwei Euro für die Fahrt mit dem Elbi-Express. Für Erwachsene kostet die kleine Reise in der Mini-Bahn drei Euro.

Erste Neuerungen zum Saisonstart im Magdeburger Elbauenpark

Noch ein neuer Hotspot im Park: ein Klettervulkan. 14 Meter breit, 5,50 Meter hoch, mit drei Schwierigkeitsstufen beim Aufstieg und einer Rutsche, um wieder schnell hinunterzukommen.

Die Tageskarte kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Das Grünticket – ohne Eintritt zu den Attraktionen – ist für 4 Euro, ermäßigt für 2,50 Euro erhältlich. Kinder bis einschließlich sechs Jahre haben freien Eintritt in den Elbauenpark.