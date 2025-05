Ein einzigartiges Projekt der Otto-von-Guericke-Universität geht im Magdeburger Wissenschaftshafen an den Start: Es geht um intelligente Mobilität, autonome Fahrzeuge und einen digitalen Zwilling des Quartiers.

Mit dem knuddeligen "Elbi" fingen die Tests zum autonomen Fahren in Magdeburg an. Jetzt wird im Wissenschaftshafen ein noch größeres Forschungsprojekt umgesetzt.

Magdeburg - Das Forschen an intelligenten Lösungen für die Mobilität der Zukunft geht weiter - und wird in Magdeburg jetzt auf eine neue Stufe gehoben. Was mit dem knuddeligen autonomen Elektro-Minibus „Elbi“ begann, wird nun im Wissenschaftshafen, der zu einem Reallabor wird, groß ausgerollt.