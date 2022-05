Inflation ist größte Sorge in Deutschland

Die rapide steigenden Preise in fast allen Lebensbereichen machen den Menschen in Deutschland zurzeit mehr Sorgen als alles andere.

Corona-Pandemie stehen dahinter zurück. Das geht aus einer am Montag

veröffentlichen repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung

McKinsey hervor.

Rund 40 Prozent der gut 1000 Befragten gaben dabei an, ihre größte

Sorge sei aktuell die Inflation. 34 Prozent der Befragten nannten die

Invasion der Ukraine, nur noch 8 Prozent die Covid-19-Pandemie. Fast

ein Drittel der Befragten (29 Prozent) befürchtet, aufgrund des

Preisanstiegs den eigenen Lebensstil einschränken zu müssen.

Besonders ausgeprägt ist die Inflationsangst bei Menschen mit

niedrigem Einkommen. Zwei Drittel der Befragten gehen davon aus, dass

die Preise auch in den nächsten 12 Monaten weiter steigen werden.

„Pessimistisch wie nie zuvor“

„Zwei Jahre Corona haben Spuren hinterlassen. Aber die Inflation und

die Invasion der Ukraine machen die Menschen so pessimistisch wie nie

zuvor“, fasste der McKinsey-Experte Marcus Jacob das Ergebnis der

Umfrage zusammen. Die Menschen spürten die höheren Preise und sähen,

dass am Ende des Monats weniger im Portemonnaie verbleibe. Auch die

Besserverdiener schränkten sich ein.

Zwei Drittel der Befragten haben der Umfrage zufolge zuletzt mehr

Geld für Lebensmittel ausgegeben, 61 Prozent mehr für Benzin und

Transportkosten, sowie für Energie. Die Folge: Fast jeder Dritte hat

seinen Konsum in anderen Bereichen eingeschränkt. Gespart wird vor

allem bei Ausgaben für Kosmetik, Bekleidung, Entertainment und

Reisen.

Wirtschaft von Sparsamkeit betroffen

„Besonders Branchen, die bereits durch die Pandemie stark betroffen

waren, sind auch von der neuen Sparsamkeit betroffen“, berichtete der

McKinsey-Experte Simon Land. Die Menschen schränkten sich in

Bereichen ein, für die sie mit abflauender Pandemie eigentlich wieder

mehr Geld ausgeben wollten - etwa bei Restaurantbesuchen,

Hotelübernachtungen und Events.

Fast zwei Drittel der Verbraucher haben laut Umfrage angesichts der

steigenden Preise bereits damit begonnen, ihr Einkaufsverhalten zu

ändern: etwa durch den Umstieg auf billigere Handelsmarken oder

den häufigeren Einkauf beim Discounter. Über die Hälfte der Befragten

gab an, zuhause bewusster mit ihrem Energieverbrauch umzugehen.