Das Kind ist in Bastellaune, aber es ist kein Kleber zur Hand? Dann helfen zwei kleine Zutaten aus dem Haushalt.

Köln - Zu Besuch bei Bekannten, unterwegs auf Reisen oder am Wochenende, wenn die Geschäfte zu haben: Manchmal fehlt Bastelmaterial.

Wer keinen Kleister zur Hand hat, oder mit Kindern ein Experiment starten will, kann diesen einfach selbst herstellen. Dafür reichen zwei Zutaten. Dieser selbstgemachte Kleister eignet sich für Basteleien mit Papier. Die DIY Academy in Köln erklärt, was Sie genau brauchen und wie es geht:

500 ml Wasser

50 g Mehl

ein großes verschließbares Glas

passenden Kochtopf

Schneebesen

Und so funktioniert es:

Geben Sie das Wasser und das Mehl in einen Topf und lassen das Ganze unter Rühren kurz aufkochen, bis eine dickflüssige Masse entsteht. Rühren Sie so lange, bis die Masse klumpenfrei ist. Bei Bedarf noch mehr Wasser oder Mehl zugeben. Anschließend abkühlen lassen. Gut verschlossen ist der Kleister im Kühlschrank ungefähr zwei Wochen haltbar.