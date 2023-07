Houston beendet Atlantas Siegessträhne in der OWL

Los Angeles - Titanen können bluten: Houston Outlaws hat am Wochenende die zehn Serien andauernde Siegessträhne von Atlanta Reign beendet. Die Mannschaft hat den Tabellenführer der Region West, der seit April in der Overwatch League ungeschlagen war, 3:2 in einer Zitterpartie bezwungen.

„Als wir beim Midseason-Madness-Turnier 2:3 gegen Atlanta verloren haben, habe ich wahrscheinlich zum ersten Mal nach einem Match geweint“, sagte Support-Spieler Jin-seo „Shu“ Kim im Siegerinterview laut einer Übersetzung. „Ich war so wütend. Heute wollten wir unsere Rache und ich bin so glücklich, dass es geklappt hat.“

Dafür musste Houston bis zuletzt kämpfen. Die Outlaws starteten mit einem starken 2:0-Auftakt in Runde Eins, doch Atlanta glich auf der folgenden Karte 3:0 aus. Nachdem sich beide Teams jeweils einen weiteren Punkt sicherten, gelang Houston der Sieg mit einem zähen 2:1 auf der finalen Map.

Auch London Spitfire hat ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Nach einer durchwachsenen Saison besiegte die einzige europäische Mannschaft der Overwatch League Los Angeles Valiant und den zweifachen OWL-Meister San Francisco Shock jeweils mit 3:1.