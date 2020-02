Im Karlsruher "Sonnenbad" wurde die Saison eröffnet. Foto: Uli Deck/dpa

Unter dem Motto "Schuss in den Frühling" startete das Sonnenbad in Karlsruhe in die Saison, die bis zum 1. Advent läuft.

Karlsruhe (dpa) - Luft 5 Grad, Wasser 28 Grad: Noch herrscht Winter, doch in Karlsruhe beginnt bereits der Freiluft-Badespaß. Traditionell als erstes reines Freibad in Deutschland hat das Sonnenbad am Freitag die Saison eröffnet. Zum Anbaden pünktlich um 10.00 Uhr seien bei freiem Eintritt etwa 50 Frauen, Männer und Kinder ins Becken gesprungen, sagte der Pressesprecher der Bäderbetriebe, Raphael Becker. Bis zum Mittag sei die Zahl der Gäste bereits auf etwa 300 gestiegen. Der Freundeskreis des Sonnenbades verteilte eine große Menge bunter Wasserbälle, um das diesjährige Motto des Saisonstarts "Schuss in den Frühling" mit Leben zu füllen. Schluss mit Baden und Schwimmen im Sonnenbad vor der Kulisse eines großen Kraftwerks ist erst wieder am 1. Advent. Damit Planschen, Baden oder Schwimmen auch bei wenig sommerlichen Lufttemperaturen Spaß machen, wird das Wasser je nach Wetter aufgeheizt. Bis Ende April und ab Oktober wird dafür allerdings ein Heizkostenzuschlag zum Eintrittspreis fällig. Im vergangenen Jahr waren 116 000 Gäste in das Sonnenbad gekommen. Sonnenbad Karlsruhe

