Neue Funktion auf Whatsapp soll Umfragen ermöglichen

Whatsapp kündigt in diesem Jahr viele neue Funktionen an. Auch in den Gruppenchats soll sich voraussichtlich etwas ändern und eine Pause-Taste soll beim Aufnehmen von Sprachnachrichten helfen.

Magdeburg/DUR/it - Der beliebte Messenger Whatsapp wird immer vielfältiger. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass sogar mit Emojis auf Nachrichten in Chats reagiert werden kann. Und auch Weiterleitungen von Fotos oder Videos sollen in Gruppenchats begrenzt werden. Für ein späteres Update soll nun eine weitere Funktion für die Gruppenchats geplant sein, wie das Portal Wabetainfo berichtet.

Demnach könnte es nach dem Release möglich sein, Umfragen in Chats zu veröffentlichen. Dies kann vor allem hilfreich sein, wenn mehrere Personen in einer Gruppe sind und es nicht immer leicht fällt, den Überblick über alle eingehenden Nachrichten zu behalten. So soll es möglich sein, eine Frage zu stellen und mehrere Antwortmöglichkeiten vorzugeben. Zwölf Optionen können so mit Emojis oder Wörtern gefüllt werden. Den nächsten Film im Kino oder das passende Restaurant in der Gruppe auszusuchen, könnte so vereinfacht werden.

Sprachnachrichten auf Whatsapp sollen Pause-Button beim Aufnehmen bekommen

Die neue Funktion soll sich laut Wabetainfo noch in Bearbeitung befinden. Dass das Umfrage-Tool aber kommt, scheint mit großer Wahrscheinlichkeit festzustehen. Einige Nutzer könnten ein weiteres Update bereits erhalten haben. Bisher war es bei Sprachnachrichten nur möglich, diese in einem Stück zu sprechen. Wer für seine Gedankengänge länger braucht oder nicht die richtigen Worte findet, hatte entweder eine lange Pause in der Nachricht oder hat die Aufnahme mehrmals neu gestartet.

Mit einem Pause-Button soll es laut Wabetainfo möglich sein, die bisher aufgezeichnete Nachricht zu stoppen und an einem beliebigien Zeitpunkt weiter aufnehmen zu lassen. Das Update befindet sich derzeit in der Veröffentlichung. Laut dem Portal sollen es bereits erste Nutzer verwenden können.