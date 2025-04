Unentschlossen am Regal?

Berlin - Ob Anti-Aging-Creme, Duschgel oder Handpflege: Naturkosmetik hat sich in den letzten Jahren vom Nischenprodukt zum festen Bestandteil vieler Badezimmer entwickelt. Dabei stehen natürliche Inhaltsstoffe, Umweltverträglichkeit und der Verzicht auf Tierversuche bei vielen Konsumentinnen und Konsumenten hoch im Kurs. Dennoch herrscht am Kosmetikregal oft Unsicherheit – trotz wachsender Nachfrage.

Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Reformhaus eG zeigt, dass sich 45 Prozent der Deutschen häufig überfordert fühlen, wenn sie Kosmetikprodukte auswählen. Die Unsicherheit, das passende Produkt für sich zu finden, ist angesichts der Vielfalt an Tiegeln und Cremes besonders verbreitet. Vor allem bei jüngeren Menschen unter 25 Jahren (55 Prozent) und bei aktiven Nutzerinnen und Nutzern von sozialen Medien wie Tiktok oder Instagram (jeweils 50 Prozent). Trotz dieser Orientierungslosigkeit am Regal nehmen nur sieben Prozent persönliche Beratung in Anspruch.

Wer nutzt Naturkosmetik und wofür?

Vor allem Frauen zwischen 25 und 34 Jahren greifen regelmäßig zu natürlicher Kosmetik – 17 Prozent sogar (fast) ausschließlich. Ältere Frauen ab 60 Jahren zeigen ebenfalls überdurchschnittliches Interesse. Männer hingegen nutzen deutlich seltener Naturkosmetik. Rund ein Drittel von ihnen verzichtet nahezu komplett darauf.

Hauptanwendungsbereiche sind Gesichtspflege (61 Prozent), Körperpflege (50 Prozent) und Handpflege (42 Prozent). Weniger verbreitet ist der Einsatz bei Haar- oder Intimpflege. Naturkosmetik mit dekorativer Funktion, etwa Make-up, wird deutlich häufiger von Frauen genutzt als von Männern.

Was hält Menschen vom Umstieg ab?

Ein häufiger Grund, keine Naturkosmetik zu verwenden, ist laut Umfrage der Preis. 34 Prozent der Nicht-Nutzer geben an, dass ihnen die Produkte zu teuer seien. Zudem glauben 36 Prozent nicht, dass die Wirkung von Naturkosmetik wissenschaftlich fundiert sei – ein Misstrauen, das besonders unter Männern verbreitet ist. Dennoch sind 58 Prozent insgesamt überzeugt, dass Naturkosmetik schonender zur Haut ist als konventionelle Produkte.

Neben dem Preis spielen mikroplastikfreie Rezepturen, pflanzliche Inhaltsstoffe, regionale Herkunft und nachhaltige Verpackungen eine wichtige Rolle. Frauen legen dabei häufiger Wert auf Umwelt- und Gesundheitsaspekte als Männer.

Die Umfrage wurde von YouGov im Auftrag des Reformhauses durchgeführt. Zwischen dem 21. und 24. Februar 2025 nahmen 2.033 Personen ab 18 Jahren teil. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland.