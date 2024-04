Kreismuseum verlegt traditionelles Highlight in die Musikmarkthalle und den Großen Markt. Veranstaltung lockt über 1300 Besucher an.

Gia-Lauri Krüger von der Kreismusikschule Stendal legte in der Musikmarkthalle in Osterburg ihr Solo hin, bevor die Tanzschule Le Mirage aus Schinne auftrat.

Osterburg. - „Alle waren zufrieden“, so Museumsleiter Florian Fischer am Ende des Tages, „aber ich freue mich jetzt schon darauf, wenn der Markt wieder in meinem Museum stattfindet.“