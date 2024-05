SLK live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Eine Rarität aus Schönebeck zum Jubiläum des FCM-Triumphes im Europapokal heute vor 50 Jahren, gute Nachrichten für die Badesaison an Staßfurts Seen, gute Nachrichten vom Hochwasserschutz in Bernburg: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.