Ein Wochenende mit verschiedenen Angeboten ist fürs Entspannen unter freiem Himmel konzipiert. Die Ehrenamtlichen des Vereins Rund um den See haben aber einen Plan B in der Tasche.

An zwei Tagen Yoga in Arendsee unter freiem Himmel: Welche Alternativen es bei Regen gibt

Die Wiese auf dem Gustav-Nagel-Areal wird auch in diesem Jahr wieder genutzt.

Arendsee. - Der Sommer gilt in diesem Jahr bislang überwiegend als verregnet. Davon lassen sich die Organisatoren des sechsten Arendseer Yoga-Tages nicht abschrecken. Sie haben eine Schlecht-Wettervariante.

Dieser wurde im Gespräch mit der Volksstimme öffentlich gemacht, damit kein Interessent am kommenden Wochenende wegbleibt, falls es regnen sollte. „Ich schaue schon gar nicht mehr auf die Wettervorhersage. Die ändert sich so schnell“, bleibt Kathrin Goyer, Vorsitzende des Vereins Rund um den See, optimistisch. Dieser organisiert diesen Tag voller Entspannung und einiger kultureller Höhepunkte.

Das soll auf jeden Fall auch so Wirklichkeit werden. Eine Absage wie 2023 komme nicht in Frage. Bei schlechtem Wetter können Kurse im Cafégarten-Gebäude angeboten werden. Da dort der Platz aber nicht für das volle Programm reicht, gibt es weitere Alternativen. Dazu gehören das kommunale Haus des Gastes und das evangelische Gemeindezentrum Unterm Regenbogen genauso wie ein Raum bei Familie Goyer.

Ruhe an der Kurhalle finden

Treffpunkt für alle Teilnehmer bleibt der Cafégarten. Sollte sich an den einzelnen Standorten – die vor allem draußen sein sollen – was ändern, werde vor Ort aktuell informiert. Geplant ist unter anderem, den Bereich der einstigen Kurhalle auf dem Gelände des heutigen Cafégartens zu nutzen.

Dieses Objekt wurde von Gustav Nagel gebaut und 1930 eröffnet. Er warb für das Haus mit dem Namen Kurhalle unter anderem auf Postkarten und wollte damit Erholungssuchende neugierig machen. Besucher sollten sich mit Blick auf den Arendsee entspannen.

Das Programm für den Yoga-Tag 2025

Dies geht mit Yoga natürlich ebenso. Nagels früheres Areal direkt am Wasser ist für weitere Angebote gut ereignet. Während die Eröffnung am Sonnabend, 2. August, um 15 Uhr erfolgt, bleibt der Sonntag, 3. August, Haupttag. Neben verschiedenen Kursen gibt es einen Infostand zur ganzheitlichen Gesundheits- und Lebensberatung sowie Shintai-Behandlung.

Tickets für die gesamte Veranstaltung können vor Ort erworben werden. Im Vorfeld gibt es sie im Geschenkeladen Goyer sowie in der Touristinfo. Erwachsene zahlen 25 Euro, Schüler (ab 15 Jahre) und Studenten 13 Euro. Kinder (bis 14 Jahre) dürfen kostenfrei mitmachen. Die Teilnehmerzahl ist bei einigen Kursen begrenzt. Daher wird eine Reservierung am Infostand des Vereins im Cafégarten empfohlen. Matte, Decke, Kissen und Trinkflasche sowie gegebenenfalls das eigene Fahrrad sollten mitgebracht werden. Boards für die Kurse mit Stand-Up-Paddling (SUP) sind vorhanden.