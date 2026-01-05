Eine Gästekarte, wie es sie zum Beispiel an der Ostsee gibt, soll auch in Arendsee etabliert werden.

Arendsee. - Rund 100.000 Euro nimmt die Einheitsgemeinde pro Jahr mit der Kurtaxe ein. Doch wofür wird das Geld eigentlich verwendet? Diese Frage kommt immer wieder, von der Verwaltung heißt es dann, zum Beispiel für Grün-/Beetpflege im Luftkurort. Ein für Urlauber noch nachvollziehbares Argument, die Kurtaxe zu zahlen, ist aktuell in Arbeit.

„Die Stadt Arendsee entwickelt derzeit eine Gästekarte, die Gästen der Einheitsgemeinde künftig exklusive Vorteile wie Rabatte, besondere Angebote oder kleine Zugaben bei teilnehmenden Betrieben ermöglichen soll“, heißt es in einer Pressemitteilung der Luftkurort Arendsee GmbH. Die Vorbereitungen laufen seit einigen Wochen. Unternehmen können sich aber weiter melden. „Ziel ist es, den Aufenthalt von Besucherinnen und Besuchern attraktiver zu gestalten und gleichzeitig die regionale Wirtschaft zu stärken“, wurde formuliert.

Kostenlose Teilnahme

Lokale Betriebe, Gastronomiebetriebe, Händler sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind aufgerufen, sich als Partner zu beteiligen und eigene Vorteilsangebote einzubringen. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenfrei.

„Mit der Gästekarte wollen wir unseren Besuchern einen echten Mehrwert bieten und gleichzeitig die Vielfalt unserer Region sichtbarer machen“, teilt die GmbH mit. Wer sich beteiligen möchte, kann eine Mail an die Adresse info@luftkurort-arendsee.de schicken. Bei Nachfragen gibt es in der Touristinformation unter der Telefonnummer 039384/271 64 Antworten. Die Einrichtung hat nach einer kurzen Winterpause ab Montag, 12. Januar, wieder geöffnet.