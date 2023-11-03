In Magdeburg bietet der Programmkalender am 10.1.2026 unter anderem Ballett, Schauspiel, Humor und Konzerte.

Magdeburg - Auch Samstag, der 10. Januar 2026, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ballett "Vincent" im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Jörg Mannes hat mit dem Ballettabend "Vincent" ein Projekt entwickelt, das Kunst, Klang, Künstliche Intelligenz und Choreografie miteinander verknüpft und dabei das Werk Vincent van Goghs in den Mittelpunkt rückt. Das Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 zeigt das Ballett für Publikum ab 10 Jahren zum letzten Mal in dieser Spielzeit am 10. Januar um 19.30 Uhr. Um 19 Uhr beginnt ein Einblick, der Arbeitsprozesse des Teams um Mannes erläutert und Aspekte der Produktion vorstellt.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Gemeinsam mit Bühnenbildner Florian Parbs, Kostümbildnerin Louise Flanagan und Videokünstler Philipp Contag-Lada – mit denen er bereits "Schneewittchen" erarbeitete – untersucht Jörg Mannes, wie Farbe, Raum und Bewegung aufeinander reagieren. Die Compagnie setzt Impulse im Tanz, die aus dem visuellen Ansatz entstehen, während die Musik eigene Akzente setzt.

Dafür wählt Mannes sehr unterschiedliche Kompositionen, darunter Arvo Pärts Silouan’s Song, Charles Ives’ The Unanswered Question, Weberns Klangstrukturen, Faurés feine Linien, Saint-Saëns’ Danse macabre, Rachmaninows Toteninsel sowie Samuel Barbers Werke.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Fäaschtbänkler im Magdeburger Amo

Am 10.01.2026 gastiert die Schweizer Formation Fäaschtbänkler um 19.30 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Die fünf Musiker verbinden Blasmusik mit Elementen aus Pop, Elektro, Techno und volkstümlichen Stilrichtungen und haben sich mit diesem genreübergreifenden Ansatz ein breites Publikum erspielt. Ihr musikalischer Hintergrund reicht von traditioneller Volksmusik bis zu Club- und Popkultur, was sich in einer variablen Instrumentierung widerspiegelt. Zum Einsatz kommen unter anderem Trompete, Bariton, Akkordeon, Klarinette, Saxofon, Gitarre, Schlagzeug, E-Bass, Klavier und gelegentlich auch Alphorn oder Steirische Harmonika.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Bekannt wurden die Fäaschtbänkler nicht nur durch ihre Liveauftritte, sondern auch durch kurze Musikvideos, die sich in sozialen Netzwerken stark verbreiteten. Dort treffen humorvolle Inszenierungen auf ein klares Bekenntnis zur eigenen Herkunft. Parallel dazu führten Auftritte bei großen Festivals wie dem Nova Rock, dem Frequency oder dem Woodstock der Blasmusik zu einer stetig wachsenden Präsenz auf Konzertbühnen im deutschsprachigen Raum. Mehrere Titel erreichten Gold- und Platinstatus, darunter „All in“, „Glück“, „Humpa Humpa“ und „Can You English Please“.

"Tod eines talentierten Schweins" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Der Roman Sikoras Schauspiel "Tod eines talentierten Schweins" führt in eine Welt, in der ein Tier mit besonderer musikalischer Gabe dem Rhythmus des Schlachthofs ausgesetzt ist. Der Text greift die Perspektive eines Wesens auf, das den Weg vieler Artgenossinnen und Artgenossen beobachtet hat und nun seinem eigenen letzten Konzert entgegensieht. Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg steht eine Inszenierung zu dieser Vorlage auf dem Spielplan.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Musik von Kate Bush, Adele, Freddie Mercury und weiteren Künstlern begleitet die Szenerie mit Marie-Joelle Blazejewski auf der Bühne und verbindet den Ablauf des Betriebs mit der inneren Haltung des Protagonisten. Sikora nutzt eine Sprache, die Bilder von Unterhaltungsindustrie, industrieller Verarbeitung und sozialen Strukturen verknüpft und damit Mechanismen des menschlichen Zusammenlebens sichtbar macht.

Der Autor, 1970 in Třinec geboren und nach Tätigkeiten als Elektriker und Schlosser zum Studium der Regie und Dramaturgie gewechselt, arbeitet heute als Dramatiker, Übersetzer und Dozent für szenisches Schreiben.

Das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zeigt die deutschsprachige Erstaufführung für Publikum ab 14 Jahren am 10.1. um 19.30 Uhr.

Neujahrskonzert mit "Tänzchentee" in der Magdeburger Festung Mark

Die Band Tänzchentee gibt ihr Neujahrskonzert in der Festung Mark im Hohepfortewall. Beginn ist am 10.1. um 20 Uhr.

Bekannt für ihre stilistische Bandbreite, bewegt sich Tänzchentee souverän zwischen unterschiedlichen Musikrichtungen und Jahrzehnten. Das Repertoire reicht von Schlager über NDW, Disco, Oldies, Pop und Rock bis hin zu ostdeutsch geprägter Unterhaltungsmusik und aktuellen Titeln. Jede Konzertrunde steht dabei unter einem eigenen thematischen Schwerpunkt, der auch visuell durch wechselnde Bühnenoutfits aufgegriffen wird.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Charakteristisch für die Band ist die Verbindung musikalischer Vielseitigkeit mit einer humorvollen Präsentation, die bewusst auf Interaktion mit dem Publikum setzt. Diese Mischung hat Tänzchentee zu einer festen Größe für partytaugliche Konzertformate gemacht und prägt auch das Neujahrskonzert als gemeinschaftliches Live-Erlebnis zum Jahresauftakt.

Folk mit Planxty Irwin im Turmpark Alt Salbke

Das Neujahrskonzert mit Planxty Irwin findet am 10. Januar 2026 im Turmpark in Alt-Salbke 110c statt. Es bietet einen musikalischen Auftakt ins neue Jahr mit keltischer Folkmusik aus Irland, Schottland und England. Das Ensemble präsentiert ein vielseitiges Programm aus Balladen, Jigs, Reels und Hornpipes, das sowohl ruhige als auch rhythmisch geprägte Stücke umfasst. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr.

Zum Einsatz kommt ein breites Instrumentarium, darunter Dudelsack, Flöten, Violine, Bouzouki, Whistle, Bodhrán, Gitarre, Bass und Gesang, wodurch unterschiedliche Stimmungen zwischen Wehmut, Lebensfreude und tänzerischer Dynamik entstehen. Für diesen Konzertabend hat Planxty Irwin zudem Gastmusiker eingeladen: Gemeinsam mit Julia Bauch an der Flöte, Gören Eggert am Schlagwerk und Daniel Abrunhosa an der Geige wird das Programm erweitert und klanglich vertieft.

Konzert mit "Hasenscheisse" im Magdeburger Moritzhof

Der Bandname "Hasenscheisse" provoziert bis heute Irritationen, ist jedoch fester Bestandteil des künstlerischen Selbstverständnisses der Gruppe, die am 10.1. in Magdeburg gastiert. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz.

Seit nahezu zwanzig Jahren bewegt sich "Hasenscheisse" als gesellschaftskritisch und humoristisch arbeitendes Projekt durch unterschiedliche musikalische Ausdrucksformen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Texte: geprägt von Sprachbewusstsein, Ironie und einer oft melancholischen Grundhaltung, die alltägliche Absurditäten ebenso aufgreift wie gesellschaftliche Beobachtungen.

Die Konzerte leben vom Wechselspiel zwischen erzählerischer Konzentration und kollektiver Beteiligung des Publikums, zwischen leiseren Momenten und gemeinschaftlichem Gesang. In den vergangenen Jahren hat sich der Wirkungskreis der Band deutlich erweitert, was sich in einer wachsenden Zahl von Auftrittsorten im gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus widerspiegelt.

"I Puritani" aus der Metropolitan Opera in New York im Cinestar Magdeburg

Große Oper aus New York: Am Sonnabend, 10. Januar 2026, bringt das CineStar am Pfahlberg Vincenzo Bellinis Oper "I Puritani" auf die Kinoleinwand. Beginn der Übertragung aus der Metropolitan Opera ist um 19 Uhr. Das Publikum erwartet ein besonderes Ereignis: fast vier Stunden Operngenuss inklusive einer Pause – live aufgezeichnet aus einem der berühmtesten Opernhäuser der Welt.

I Puritani gilt als Paradebeispiel für Bellinis Kunst, große Gefühle in schwelgerische Melodien zu verwandeln. Berühmt ist die Oper vor allem für ihre anspruchsvollen Gesangspartien mit virtuosen Verzierungen und emotionalen Höhenflügen. In der aktuellen MET-Produktion stehen mit Lisette Oropesa, Lawrence Brownlee, Artur Ruciński und Christian Van Horn einige der international gefragtesten Opernstars auf der Bühne. Am Pult dirigiert Marco Armiliato, die Inszenierung stammt von Charles Edwards. Gesungen wird auf Italienisch, deutsche Untertitel erleichtern den Zugang auch für Opernneulinge.

Die Handlung führt ins England des 17. Jahrhunderts, mitten in den Bürgerkrieg zwischen Royalisten und Puritanern. Im Zentrum steht die Liebesgeschichte von Elvira und Arturo, deren Beziehung durch politische Gegensätze, Loyalitätskonflikte und Missverständnisse auf eine harte Probe gestellt wird. Bellini verbindet das historische Setting mit einer zutiefst menschlichen Geschichte über Liebe, Pflicht und Verlust.

„Lasst uns in Frieden“ in der Magdeburger Zwickmühle

Die satirische Fürbitte „Lasst uns in Frieden“ stammt aus der Feder der Autoren Olaf Kirmis, Thomas Müller, Hans-Günther Pölitz und Wolfgang Schaller und ist eine Produktion der Magdeburger Zwickmühle. Unter der Regie von Matthias Schwarzmüller stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz auf der Bühne und widmen sich mit den Mitteln des politischen Kabaretts den aktuellen Brüchen und Widersprüchen der Gegenwart. Ausgangspunkt ist die Frage, ob Konflikte zwangsläufig in Eskalation und Gewalt münden müssen oder ob Frieden noch eine denk- und sagbare Alternative ist. Dabei nimmt das Stück Bezug auf den zunehmend engen Rahmen öffentlicher Debatten und thematisiert die Grenzen des Sagbaren ebenso wie die Bedeutung der Kunstfreiheit.

In lose verbundenen Szenen werden politische und gesellschaftliche Fragen aufgegriffen, die viele Menschen derzeit umtreiben: die veränderte Wahrnehmung von Ost und West, der Umgang mit Krieg und Bedrohung, begriffliche Verschiebungen zwischen Verteidigungsfähigkeit und Kriegstüchtigkeit sowie die Interessenlagen hinter andauernden Konflikten. In der Tradition des literarisch-politischen Kabaretts, das auch an Stimmen wie Kurt Tucholsky erinnert, versuchen Müller und Pölitz, Ordnung in ein zunehmend unübersichtliches Weltgeschehen zu bringen, ohne einfache Antworten zu liefern.

Die Vorstellungen finden jeweils um 20 Uhr am 10., 17. und 28. Januar sowie am 5., 14., 21. und 25. Februar in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a statt.

Hans Werner Olm im Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg

Hans Werner Olm gastiert am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Januar 2026, jeweils um 20 Uhr, mit seinem aktuellen Programm „Hatta“ im Theater in der Grünen Zitadelle am Breiten Weg 8A.

Der Titel stammt aus einem der bekanntesten TV- und Bühnen-Sketche Olms und beschreibt jenen männlichen, schwergewichtigen Großsäuger mit Fußgeruch und kleinen, miesen Charakterfehlern, der ehrfürchtig vor einer für ihn unbezahlbaren Limousine steht. Doch „Hatta“ ist weit mehr als eine Figur – es ist eine Metapher. Für Selbstbewusstsein, Resilienz und den unbeirrbaren Glauben an das Leben, so wie es ist.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Hans Werner Olm hat, wie er selbst beweist, im wahrsten Sinne des Wortes alles erreicht: eine gewisse Tugendhaftigkeit, humorvolle Weisheit und eine bemerkenswerte innere Standfestigkeit. Mit diesem Programm nimmt er sein Publikum mit auf eine Reise bis in die Grenzgebiete der eigenen Existenz – entspannt und chillig, musikalisch und rezitierend, tiefgründig und zugleich von entwaffnender Leichtigkeit.

Geleitet wird dieser Abend von einer stoischen Grundidee: Nicht die äußeren Umstände machen uns hilflos und zappelig – denn die lassen sich ohnehin kaum beeinflussen –, sondern unsere oft zerstörerischen Gedanken und Interpretationen darüber. Olm gießt diese Erkenntnis in scharf geschliffene Pointen, anarchische Beobachtungen und eine Haltung, die sich konsequent jeder Glättung verweigert.

Seine Fans pilgern seit Jahren in die Theater-Bühnentempel, um den Meister der kultivierten Unartigkeiten zu feiern. Olm gibt sich keine Mühe, gefallen zu wollen. Gerade darin liegt seine Kraft: pur, authentisch und von einer Energie, die mühelos gesellschaftliche Schranken überwindet. „Hatta“ ist Kabarett mit lebensveränderndem Potenzial – unbequem, befreiend und wohltuend ehrlich.

Tourismusmesse "Tourisma & Caravaning" in Magdeburg

Wenn in Magdeburg das neue Jahr beginnt, öffnet traditionell auch eine der ersten großen Tourismusmessen Deutschlands ihre Tore: die "Tourisma & Caravaning". Vom Freitag, 9. Januar, bis Sonntag, 11. Januar 2026, treffen sich Aussteller und Besucher bereits zum 33. Mal, um sich über Reisen, Freizeit und mobiles Unterwegssein zu informieren. Täglich ist die Messe von 10 bis 18 Uhr in der Tessenowstraße geöffnet.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Neuheiten der Caravan- und Reisemobilbranche. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Informationen zu klassischen und außergewöhnlichen Reisezielen im In- und Ausland.

Darüber bietet die Messe ein umfangreiches Rahmenprogramm. Diashows und Präsentationen entführen die Besucher an exotische Orte, während Erfahrungsberichte von Weltenbummlern Lust auf aktive Ferien im Wohnmobil, auf dem Fahrrad oder auf dem Campingplatz machen. Ein fester Bestandteil ist zudem der Seniorentag, der gezielt auf die Interessen älterer Messegäste eingeht und spezielle Angebote sowie Informationen bereithält.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss nur noch zwei einzelne Restkarten waren für "Blutbuch" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zu haben.

Eine Warteliste gab es für "Magdeburg lacht" um 20 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25a. Ausverkauft war auch der Satirische Jahresrückblick im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 um 19.30 Uhr. Für das Konzert mit dem Joscho Stephan Trio um 20 Uhr im Gröninger Bad in der Gröninger Straße 2 gab es auch keine Tickets mehr. Keine Plätze waren auch mehr frei für die Musical Dinner Show um 18.30 Uhr im Dorint Herrenkrug Parkhotel.

Gegebenenfalls gibt es an der Abendkasse noch zurückgegebene Tickets.