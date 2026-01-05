Der Männerchor Eintracht lädt zur großen Faschingsparty ein. Die Proben, hier das Männerballett, laufen auf Hochtouren.

Gardelegen/VS. - Der Kanal MCE geht wieder auf Sendung, und zwar am Sonnabend, 14. Februar, im Gardelegener Schützenhaus. Und dann wird es wieder spannend, erotisch und mit Sicherheit auch etwas schlüpfrig, denn schließlich ist Karneval. Und aus diesem Anlass wird Amor auf eine Weltreise gehen, teilte Klaus Bernstein vom Kanal MCE mit.

Die Faschingsgruppe des Männerchores arbeitet schon seit Mitte Oktober des vorigen Jahres am neuen Programm für die Faschingsveranstaltung 2026. Alle Faschingspartyfreunde können sich wie in den vergangenen Jahren auch auf einen Programm-Mix aus Tanz, Musik, Sketchen, Akrobatik und Film freuen.

„Die Tanzproben des Männerballetts treten nun in die Endphase. Jetzt folgt quasi der Feinschliff“, so Bernstein. Mit dabei sind traditionell auch wieder Hurvinek & Spejbel mit ihrem Vater-Sohn-Dialog.

Vorverkauf im Schützenhaus

Beginn der Karnevalsveranstaltung am Valentinstag ist um 19.30 Uhr. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Eintrittskarten im Vorverkauf sind ausschließlich bei Robert Klöpper im Schützenhaus erhältlich. Telefonische Nachfragen sind unter 03907/25 44 möglich.

Die Tickets kosten 19,99 Euro pro Person. Eine gastronomische Versorgung ist dabei nicht enthalten. Die Eintracht-Sänger vor und hinter der Bühne freuen sich auf viele Besucher. Kostüme zum Thema Amor auf Weltreise sind gern gesehen, aber kein Muss.