Humor, eine Nachtsafari, Schauspiel, Improtheater, Strickkino und Reiseideen gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 9. Januar 2026, bereichert.

Magdeburg - Auch Freitag, der 9.1.2026, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Lesen Sie auch: Weihnachten: Was in Magdeburg über die Feiertage geöffnet hat

Hans Werner Olm im Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg

Hans Werner Olm gastiert am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Januar 2026, jeweils um 20 Uhr, mit seinem aktuellen Programm „Hatta“ im Theater in der Grünen Zitadelle am Breiten Weg 8A.

Der Titel stammt aus einem der bekanntesten TV- und Bühnen-Sketche Olms und beschreibt jenen männlichen, schwergewichtigen Großsäuger mit Fußgeruch und kleinen, miesen Charakterfehlern, der ehrfürchtig vor einer für ihn unbezahlbaren Limousine steht. Doch „Hatta“ ist weit mehr als eine Figur – es ist eine Metapher. Für Selbstbewusstsein, Resilienz und den unbeirrbaren Glauben an das Leben, so wie es ist.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Hans Werner Olm hat, wie er selbst beweist, im wahrsten Sinne des Wortes alles erreicht: eine gewisse Tugendhaftigkeit, humorvolle Weisheit und eine bemerkenswerte innere Standfestigkeit. Mit diesem Programm nimmt er sein Publikum mit auf eine Reise bis in die Grenzgebiete der eigenen Existenz – entspannt und chillig, musikalisch und rezitierend, tiefgründig und zugleich von entwaffnender Leichtigkeit.

Geleitet wird dieser Abend von einer stoischen Grundidee: Nicht die äußeren Umstände machen uns hilflos und zappelig – denn die lassen sich ohnehin kaum beeinflussen –, sondern unsere oft zerstörerischen Gedanken und Interpretationen darüber. Olm gießt diese Erkenntnis in scharf geschliffene Pointen, anarchische Beobachtungen und eine Haltung, die sich konsequent jeder Glättung verweigert.

Seine Fans pilgern seit Jahren in die Theater-Bühnentempel, um den Meister der kultivierten Unartigkeiten zu feiern. Olm gibt sich keine Mühe, gefallen zu wollen. Gerade darin liegt seine Kraft: pur, authentisch und von einer Energie, die mühelos gesellschaftliche Schranken überwindet. „Hatta“ ist Kabarett mit lebensveränderndem Potenzial – unbequem, befreiend und wohltuend ehrlich.

„Von Norden rollt ein Donner“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Mit der Uraufführung von „Von Norden rollt ein Donner“ bringt das Theater Magdeburg einen Stoff auf die Bühne, der leise beginnt und lange nachhallt. Die Bühnenfassung des Romans von Markus Thielemann, empfohlen ab 16 Jahren, ist am 9. Januar, 14. Februar und 13. März jeweils um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zu sehen.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Im Mittelpunkt steht der 19-jährige Jannes, der Tag für Tag die Schafe seiner Familie durch die Weiten der Lüneburger Heide treibt. Doch mit der Rückkehr des Wolfs legt sich ein Schatten über sein Leben. Was zunächst als vereinzelte Risse beginnt, wächst sich rasch zu Angst, Misstrauen und schließlich zu Selbstjustiz aus. Völkische Gruppen nutzen die Verunsicherung, geben sich als Anwälte der Besorgten und finden fruchtbaren Boden für ihre Ideologien.

Während Jannes’ Vater an der Überforderung mit der Welt zerbricht, der Großvater nach der Waffe greift und die Großmutter sich in die Demenz verabschiedet, zieht sich der junge Mann immer weiter zurück. In der Einsamkeit der Heide wird er von einer geisterhaften Erscheinung aus der Vergangenheit heimgesucht – und beginnt zu begreifen, dass der Wolf nicht die größte Bedrohung ist, die sich ausbreitet.

Thielemanns Roman, angesiedelt im Jahr 2014 und damit am Vorabend vieler heutiger Konflikte, ist ein Anti-Heimatroman von bedrückender Aktualität. Am scheinbar lokalen Beispiel der Wolfsrückkehr zeigt er, wie autoritäres, völkisches Denken dort wuchert, wo Geschichte verdrängt und nicht aufgearbeitet wird.

Die Inszenierung ist Jan Friedrichs vierte Arbeit am Theater Magdeburg und verdichtet den Stoff zu einem eindringlichen Schauspiel über Angst, Radikalisierung und den schleichenden Zerfall gesellschaftlicher Gewissheiten – ein Donner, der von Norden heranrollt und lange zu hören bleibt.

Improvisationstheater "Imaginär" im Magdeburger "Guck mal!"

Am Freitag, dem 9. Januar 2026, wird es im Kulturzentrum "Guck mal!" in der Babelsberger Straße 9 besonders lebendig: Von 19.30 bis 22 Uhr präsentiert das Magdeburger Theaterkiste von 1993 einen Abend mit dem Improvisationstheater "Imaginär".

Was das Ensemble auszeichnet, ist der völlige Verzicht auf Skript und Absprachen. Jede Szene entsteht live auf der Bühne, inspiriert allein von den Zurufen und Ideen des Publikums. Aus alltäglichen Situationen entwickeln sich so überraschende, skurrile und oft urkomische Geschichten, deren Verlauf und Ende niemand kennt – nicht einmal die Darstellenden selbst. Jeder Auftritt ist damit eine Premiere, jede Vorstellung ein Unikat.

Ob schräge Charaktere, unerwartete Wendungen oder herzhaftes Lachen: Beim Improvisationstheater Imaginär ist alles möglich. Die Magie des Augenblicks steht im Mittelpunkt, wenn sich Kreativität und Spontaneität zu einem kurzweiligen Theatererlebnis verbinden.

"Wir sind gegen dafür" in der Magdeburger Zwickmühle

Die Magdeburger Zwickmühle hat mit "Wir sind gegen dafür" ein politisch-satirisches Programm auf dem Spielplan, das mit Marion Bach und Heike Ronniger sowie wechselweise Christoph Deckbar oder Oliver Vogt agiert. Termine gibt es um 20 Uhr am 9., 16. und 30.1. und am 6., 13., 20. und 26.2. in der Leiterstraße 2a.

Unter der Regie von Matthias Brenner und nach einem Buch von Frank Voigtmann und Robert Schmiedel richtet sich der Blick auf Widersprüche des gesellschaftlichen Alltags.

Die Produktion greift Fragen nach Demokratie, Kapitalismus und politischen Haltungen auf und verknüpft sie mit Beobachtungen aus Wirtschaft, Verkehr, Parteienlandschaft und Generationendebatten. Auch kulturelle Bezüge wie Sieben Brücken von Karat erscheinen als Ausgangspunkt für Reflexionen über Gegenwart und Vergangenheit. In einer Ankündigung heißt es, dass das Kabarett keine einfachen Antworten liefert und dennoch ein neues Programm präsentiert.

Satirischer Jahresrückblick mit Sebastian und Tobias Hengstmann

Am Freitag, dem 9. Januar 2026, präsentieren Sebastian und Tobias Hengstmanns um 19.30 Uhr ihren satirischen Jahresrückblick im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37. In gewohnt bissiger Manier nehmen die Brüder das vergangene Jahr unter die Lupe – ein Jahr voller Frechheiten, Unverschämtheiten und jener ungekonnter Unmöglichkeiten, die nur das echte Leben hervorbringt.

Mit spitzer Zunge und treffsicherem Humor lassen die Hengstmanns die medialen, politischen und gesellschaftlichen Ereignisse Revue passieren. Kopfschütteln ist ausdrücklich erlaubt, Fassungslosigkeit beinahe garantiert – doch vor allem darf gelacht werden. Vielleicht mischt sich sogar ein Gast unter die satirischen Beobachter. Sicher sei: Ernst wird es höchstens für die Pointen, nie für die Stimmung, so eine Ankündigung.

Tickets waren zum Redaktionsschluss für die Magdeburger Vorstellungen am 8., 14. bis 16., 21. bis 24. sowie 29. bis 31. Januar um 19.30 Uhr zu haben. Für weitere Vorstellungen waren die Eintrittskarten im Vorverkauf vergriffen.

Strick-Kino mit "Pretty Woman" im Magdeburger Oli

Am Freitag, dem 9. Januar 2026, verbindet das Oli in der Olvenstedter Straße 25a wieder Filmgenuss mit Maschenliebe: Ab 18 Uhr heißt es Strick-Kino – ein Format, das Kino und Handarbeit auf ebenso entspannte wie charmante Weise zusammenbringt. Der Einlass beginnt bereits um 17 Uhr.

Alle vier Wochen wird das traditionsreiche Kino in der Olvenstedter Straße 25a zum Treffpunkt für Menschen, die gerne stricken, häkeln oder nadeln – und dabei nicht auf große Gefühle auf der Leinwand verzichten möchten. Bei sanftem Licht darf ganz ohne Störung gearbeitet werden, während Klassiker und neue Filmhighlights laufen. Eine kleine Handarbeitslampe wird besonders Einsteigerinnen und Einsteigern empfohlen.

Unterstützt wird der Abend vom Strick- und Nähcafé Magdeburg, das für die besondere Atmosphäre sorgt, in der Kreativität und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, zuzüglich 2 Euro am Tisch.

Gezeigt wird im Januar der Filmklassiker "Pretty Woman" – ein modernes Märchen voller Herz. In der 119-minütigen Liebesgeschichte treffen Vivian und Edward aufeinander und entdecken zwischen Luxus, Humor und großen Gefühlen eine Verbindung, die soziale Unterschiede spielend überwindet.

Nachtsafari im Magdeburger Zoo

Wenn sich die Tore schließen und der Zoo langsam zur Ruhe kommt, beginnt ein ganz besonderes Erlebnis: die Nacht-Safari durch den Zoo. Bei dieser geführten Tour eröffnet sich Besucherinnen und Besuchern ein Blick auf eine Welt, die tagsüber meist verborgen bleibt – geheimnisvoll, leise und voller überraschender Beobachtungen.

Im Schein des Mondlichts wirkt manches Tier plötzlich fremd: Huscht dort tatsächlich ein lebendes Nadelkissen durch das Gehege der Präriehunde? Brauchen Tapire ein Nachtlicht, weil sie sich vor der Dunkelheit fürchten? Und halten sich wirklich alle Schimpansen an die Nachtruhe? Gemeinsam mit einem geschulten Guide gehen die Teilnehmenden diesen Fragen auf den Grund und erkunden das nächtliche Leben der Tiere mit geschärften Sinnen.

Startpunkt der rund 90-minütigen Führung ist jeweils um 18 Uhr am Haupteingang des Zoo Magdeburg in der Zooallee 1. Die Nacht-Safari ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet und kostet 29 Euro pro Person, der Eintritt ist im Preis bereits enthalten.

Die Teilnahme ist ausschließlich mit Vorverkaufstickets unter www.zoo-magdeburg.de möglich, eine Abendkasse gibt es nicht. Auch ein späterer Einstieg ist ausgeschlossen – pünktliches Erscheinen lohnt sich also.

Tourismusmesse "Tourisma & Caravaning" in Magdeburg

Wenn in Magdeburg das neue Jahr beginnt, öffnet traditionell auch eine der ersten großen Tourismusmessen Deutschlands ihre Tore: die "Tourisma & Caravaning". Vom Freitag, 9. Januar, bis Sonntag, 11. Januar 2026, treffen sich Aussteller und Besucher zum 33. Mal, um sich über Reisen, Freizeit und mobiles Unterwegssein zu informieren. Täglich ist die Messe in der Tessenowstraße von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Neuheiten der Caravan- und Reisemobilbranche. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Informationen zu klassischen und außergewöhnlichen Reisezielen im In- und Ausland.

Darüber bietet die Messe ein umfangreiches Rahmenprogramm. Diashows und Präsentationen entführen die Besucher an exotische Orte, während Erfahrungsberichte von Weltenbummlern Lust auf aktive Ferien im Wohnmobil, auf dem Fahrrad oder auf dem Campingplatz machen. Ein fester Bestandteil ist zudem der Seniorentag, der gezielt auf die Interessen älterer Messegäste eingeht und spezielle Angebote sowie Informationen bereithält.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Tickets waren zum Redaktionsschluss mehr für "Teddy Brumm" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25, für "Peter Orloff & Schwarzmeer Kosaken Chor - Die Abschiedstournee" um 19 Uhr in der Pauluskirche in der Goethestraße 28 und für "Hengstmanns satirischen Jahresrückblick" um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 verfügbar.