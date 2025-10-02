Betreiberin Katharina Günther kündigt nach Nachbarschaftsstreitigkeiten ihren Pachtvertrag mit der Luftkurort Arendsee GmbH. Eine Ära geht zu Ende.

Katharina Günther backt die Frühstücksbrötchen auch am Wochenende frisch in ihrem Konsum auf dem Campingplatz am Arendsee.

Arendsee. - Was vor vier Jahren als Neuanfang für die Rentnerin Katharina Günther und ihren Mann aus Güstrow auf dem Arendseer Campingplatz am See begann, findet nun ein abruptes und unschönes Ende: Ihr Konsum schließt für immer. Sie hat ihren Vertrag, der ohnehin zum Saisonende auslief, zusätzlich für die Zukunft gekündigt. „Damit die Luftkurort Arendsee GmbH weiß, es geht im nächsten Jahr nicht einfach weiter“, bekräftigt die agile 70-Jährige. Dabei hatte sie die Tätigkeit begonnen, weil sie es zu ruhig zu Hause als Rentnerin nach einem turbulenten Arbeitsleben an der Polizeifachschule inmitten junger Menschen fand.