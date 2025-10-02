Ein zweijähriger Junge wird Anfang September in Osterwieck von einem Mops verletzt – die Polizei ermittelt nun gegen die Hundehalterin. Die Frau ist Behörden längst bekannt und soll ein umfangreiches Vorstrafenregister haben. Jetzt wächst die Sorge in der Nachbarschaft.

Nach Beißattacke in Osterwieck: Polizei ermittelt gegen Hundehalterin - und die ist keine Unbekannte

Ein Mops, den eine Frau aus Osterwieck besitzt, hat am Abend des 2. September wohl einen zwei Jahre alten Jungen angesprungen und gebissen.

Osterwieck/Halberstadt. - Nach einem Beißvorfall, der sich laut Polizei am Dienstag, 2. September, im Bereich der Florian-Geyer-Straße in Osterwieck ereignet haben soll, laufen die Ermittlungen gegen die 57 Jahre alte Halterin des Hundes. Gegenüber der Frau, die nach Informationen der Redaktion in der Nachbarschaft wohnt, stehe der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung im Raum, so eine Sprecherin des Polizeireviers in Halberstadt.