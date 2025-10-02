Bunt verzierte Lebkuchenherzen mit herzerwärmenden Sprüchen aus Zuckerguss baumeln vorgestern bereits am Mittag von einem Süßwarenstand in der Neuperverstraße. Ein junger Mann hat es jedoch auf andere Verlockungen abgesehen.

Marktstände, Bühnenprogramm, Leckereien

Ob es gebrannte Mandeln, kandierte Äpfel oder etwas anderes war, ist nicht bekannt. Die Szene kündet vom Beginn des Nysmarktes, der dieses Wochenende die Salzwedeler Innenstadt mit Leben erfüllt. Noch bis Sonntagabend verwandelt das beliebte Herbstfest die historische Innenstadt in eine Erlebniswelt für Jung und Alt, mit Marktständen, Bühnenprogramm und kulinarischen Genüssen – von Thüringer Bratwurst bis Asia-Wok. Für Kinder gibt es ein Karussell, eine Riesenrutsche und weitere Attraktionen austoben. Am Sonntag sind zudem die Geschäfte im Stadtzentrum geöffnet.