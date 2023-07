Arendsee (hz) - Die Markierung, die sich auf dem Steg neben der Queen-Anlegestelle befindet, lockt Interessenten an. Darauf zu sehen ist ein QR-Code. Wenn dieser gescannt und die entsprechende App IHK3DQR Plus verwendet wird, geschieht etwas Unerwartetes. Auf dem Bildschirm sind nicht nur der See und die Umgebung zu sehen. Gezeigt wird eine Bockwindmühle, die im Wasser versinkt. Auch Selbstporträts (Selfies) mit Mühle sind möglich. Damit wird an den Seeeinbruch von 1685 erinnert. Damals versank tatsächlich eine Bockwindmühle in den Fluten. Die Luftkurort Arendsee GmbH hatte die aktuelle digitale Möglichkeit vor einigen Monaten initiiert.

Wie Geschäftsführerin Claudia Schulz informiert, wird das Projekt ausgeweitet. Im August können QR-Codes im Strandbad, an der Queen-Anlegestelle, am Haus des Gastes, auf dem Marktplatz und auf der Wiese vor der Klosterkirche entdeckt werden. In diesen Fällen sind statt einer Mühle Dinos zu sehen.