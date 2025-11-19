Volleyball, Minigolf und Gymnastik Arendseer Verein will präsenter werden: Fanshop mit Kleidung und weitere Trainer werden gesucht
Der Arendseer Turnsportverein ist breit aufgestellt. Damit dies so bleiben kann, wird um Mitstreiter geworben. Internetseite und Kleidung sollen die Angebote bekannter machen.
19.11.2025, 14:35
Arendsee. - Kein anderer Sportverein der Region hat so viele verschiedene Angebote wie der Turnsportverein (TSV) Arendsee – aber nicht alles ist bekannt. Das will der Vorstand ändern und geht bewusst mehr in die Öffentlichkeit.